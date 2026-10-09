Deportivo Alaves vs Atlético Madrid : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Deportivo Alaves vs Atlético Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

Le match d'aujourd'hui entre Deportivo Alaves et Atlético Madrid débutera à 10 oct. 2026, 16:15.

Où regarder le match ?

Ce match de LaLiga entre Deportivo Alavés et l'Atlético Madrid est diffusé en direct sur les chaînes indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Aperçu du match

Du côté d'Alavés, Quique Sanchez Flores devra composer sans Mikel Rodriguez, Facundo Garces et Ville Koski, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Antonio Sivera dans les buts, devant une défense formée de Nahuel Tenaglia, Angel Perez, Jonny Otto et Abderrahman Rebbach, avec Nicolas Valentini, Carles Alena, Pablo Ibanez et Antonio Blanco au milieu, et Lucas Boye associé à Antonio Martinez en attaque.

L'Atlético Madrid de Diego Simeone sera privé d'Alexander Soerloth, Pablo Barrios et Alejandro Grimaldo, blessés. Le onze probable verrait Jan Oblak gardien, avec Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill et Robin Le Normand en défense, Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso et Alejandro Baena au milieu, et le duo Ademola Lookman - Kang-In Lee en attaque.

Alavés traverse une période mitigée, avec un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de leurs cinq dernières rencontres de LaLiga. Leur résultat le plus récent est un match nul 0-0 face à l'Athletic Bilbao, après deux revers consécutifs contre Valence (0-1) et Racing Santander (2-1). La large victoire 5-2 contre Osasuna reste le point d'orgue de cette séquence. Sur ces cinq matchs, les Babazorros ont inscrit huit buts et en ont concédé quatre.

L'Atlético Madrid présente un bilan bien plus convaincant, avec trois victoires pour deux défaites sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Le succès le plus récent est une belle victoire 2-1 face au Real Madrid en LaLiga, qui confirme la solidité des Madrilènes en déplacement. Les Rojiblancos ont également écrasé Osasuna 4-0 et gagné 3-0 à la Real Sociedad. Leurs seuls revers sont venus face à Liverpool en Ligue des Champions (2-1) et à l'Athletic Bilbao (3-0). Sur cette séquence, l'Atlético a marqué dix buts et en a encaissé six.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 18 janvier 2026, lorsque l'Atlético Madrid s'était imposé 1-0 à domicile face à Alavés en LaLiga. En remontant sur les cinq dernières confrontations, l'Atlético domine nettement la série avec trois victoires, contre une seule pour Alavés, et un match nul. Les Colchoneros ont également tenu Alavés en échec 1-1 lors de la saison 2025-2026, tandis qu'Alavés avait créé la surprise en s'imposant 2-0 en avril 2024.

En LaLiga, Deportivo Alavés occupe la sixième place du classement, tandis que l'Atlético Madrid est deuxième. Ce match met donc face à face deux équipes du haut de tableau, avec des ambitions et des réalités sportives distinctes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.