A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 2 28 août 2026 - 15:00 Selhurst Park

En France, les options pour regarder Crystal Palace - Manchester City en direct sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur myCANAL et Canal+ Foot.

Comment regarder Crystal Palace contre Manchester City avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Crystal Palace vs Manchester City : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 2 28 août 2026 - 15:00 Selhurst Park

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Manchester City débutera à 28 août 2026, 21:00.

Pierre Sage devra composer sans Chadi Riad ni Ismaila Sarr, tous deux forfaits sur blessure, et sans suspension à déplorer dans son effectif. Le XI probable des Eagles voit Dean Henderson dans les buts, une défense composée de Daniel Munoz, Oscar Mingueza, Chris Richards et Tyrick Mitchell, un milieu de terrain avec Daichi Kamada, Adam Wharton et Dwight McNeil, et un trio offensif formé d'Edward Nketiah, Jean-Philippe Mateta et Jaydee Canvot.

Enzo Maresca dispose d'un effectif quasi au complet, Jeremy Doku étant le seul absent sur blessure, sans suspension non plus. Le XI probable de City aligne Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol et Rico Lewis, un double pivot Mateo Kovacic - Nico O'Reilly, et Phil Foden, Rayan Cherki et Antoine Semenyo en soutien d'Erling Haaland. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Crystal Palace présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Eagles ont perdu leur match d'ouverture en Premier League 2-0 face à Everton le 22 août, et ont également concédé trois buts lors de chacune de leurs deux défaites de pré-saison, contre Fribourg et Lens. Les deux succès sont venus de matchs amicaux, contre Fulham (2-1) et Al-Ula FC (3-1). Sur ces cinq rencontres, Palace a inscrit six buts et en a encaissé huit.

Manchester City affiche trois victoires et deux défaites sur la même période. La sortie la plus récente est une victoire 2-1 en Premier League à Bournemouth le 23 août. City avait également battu l'Atlético Madrid (3-1) et les K-League All Stars (3-1) en amical, mais s'était incliné 3-0 face à Arsenal lors du Community Shield et avait concédé le nul 1-1 contre l'Inter. Au total, les Citizens ont marqué dix buts et en ont encaissé six sur cette série.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 13 mai 2026, quand Manchester City s'est imposé 3-0 à domicile en Premier League. Avant cela, City avait également gagné 3-0 à Selhurst Park en décembre 2025, toujours en championnat. Sur les cinq derniers duels, City s'est imposé à trois reprises, Palace une fois, et un match s'est soldé par un nul. L'exception dans la domination récente de City reste la victoire 1-0 des Eagles en FA Cup à Selhurst Park en mai 2025, tandis que le match nul 2-2 en Premier League en décembre 2024 est l'autre résultat qui n'a pas tourné en faveur des Citizens.

Au classement de la Premier League, Crystal Palace occupe actuellement la 16e place, tandis que Manchester City est 8e.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.