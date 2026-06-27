A quelle heure commence le jeu ?

Colombie - Portugal sera diffusé en France sur plusieurs chaînes. Les options TV et streaming sont listées ci-dessous pour vous permettre de suivre le match en direct.

Comment regarder Colombie contre Portugal avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Colombie vs Portugal : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Colombie et Portugal débutera à 28 juin 2026, 01:30.

Du côté colombien, Nestor Lorenzo devrait aligner un onze de départ avec Camilo Vargas dans les buts, une défense composée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Jefferson Lerma et Gustavo Puerta sont attendus au milieu, avec Jhon Arias, James Rodríguez et Luis Díaz en soutien de Luis Suárez en pointe. Aucune absence n'est signalée dans les rangs colombiens à ce stade.

Roberto Martinez devrait s'appuyer sur Diogo Costa dans les buts, avec une défense à quatre composée de Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes et João Cancelo. Bruno Fernandes, João Neves et Vitinha animeront le milieu de terrain, tandis que Pedro Neto et João Félix épauleront Cristiano Ronaldo en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans le groupe portugais. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Colombie présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec un seul but encaissé lors de ses deux sorties en phase de groupes. Les Cafeteros ont battu l'Ouzbékistan 3-1 et la RD Congo 1-0 en Coupe du monde, tout en s'imposant 2-0 face à la Jordanie et 3-1 contre le Costa Rica en matchs amicaux. Leur seule défaite remonte à mars, face à la France (1-3). La solidité défensive de la sélection colombienne est l'un des traits les plus marquants de cette campagne.

Le Portugal affiche lui aussi quatre victoires pour un nul sur la même période. La Seleção a concédé le match nul 1-1 face à la RD Congo avant de se reprendre avec éclat contre l'Ouzbékistan (5-0), inscrivant ainsi cinq buts en un seul match. En matchs de préparation, les Portugais ont dominé le Nigéria (2-1), le Chili (2-1) et les États-Unis (0-2). Avec dix buts marqués en cinq rencontres, l'attaque portugaise tourne à plein régime.

Les données disponibles ne recensent pas d'historique récent de confrontations directes entre la Colombie et le Portugal. Cette rencontre à Miami constituera donc un test inédit pour les deux sélections dans ce contexte de Coupe du monde, sans référence récente sur laquelle s'appuyer.

Dans le Groupe K, la Colombie occupe la première place tandis que le Portugal est deuxième au classement avant cette dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.