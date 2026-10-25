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A quelle heure commence le jeu ?

First Division A - Journée 9 25 oct. 2026 - 11:00 Jan Breydel Stadion

Club Bruges vs Saint-Trond est disponible en direct sur DAZN. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Club Bruges contre Saint-Trond avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Club Bruges vs Saint-Trond : heure du coup d'envoi

First Division A - Journée 9 25 oct. 2026 - 11:00 Jan Breydel Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Club Bruges et Saint-Trond débutera à 25 oct. 2026, 16:00.

Du côté de Club Bruges, Ivan Leko prépare cette rencontre sans disposer d'informations confirmées sur des absences ou des compositions probables pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si de nouvelles informations sont communiquées.

Pour Saint-Trond, Frederic De Meyer est dans la même situation : aucune donnée officielle sur les blessés ou les suspendus n'est disponible à ce stade. La composition de l'équipe visiteur sera précisée dès que les informations officielles seront disponibles.

Club Bruges affiche un bilan parfait de cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un succès 3-0 face à Lens en Ligue des Champions le 21 octobre, qui prolonge une série qui inclut notamment la victoire spectaculaire 4-3 contre l'Inter Milan. Sur ces cinq rencontres, Bruges a marqué 15 buts et n'en a concédé que cinq, un ratio qui témoigne d'une efficacité offensive et d'une solidité défensive de haut niveau.

Saint-Trond présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur succès le plus récent est une victoire 1-0 à FC Midtjylland en Ligue Conférence le 22 octobre, après une victoire 4-1 en coupe face à Lommel. Les deux défaites sont venues du championnat, dont un revers 4-3 contre FC Malines et une défaite 0-2 contre Westerlo. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Saint-Trond a inscrit neuf buts et en a concédé huit.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 9 mai 2026 en First Division A, avec une victoire 2-0 de Club Bruges à domicile. Sur les cinq dernières confrontations directes, Bruges s'est imposé trois fois, dont deux victoires 2-0 au Jan Breydel Stadion, tandis que Saint-Trond a remporté un match et que les deux équipes ont partagé les points une fois, sur un score de 2-2 en février 2025.

En First Division A, Club Bruges occupe la deuxième place du classement, ce qui en fait l'une des équipes les plus régulières de la saison. Saint-Trond, treizième, doit se montrer plus consistant en championnat pour s'éloigner des zones de turbulences au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.