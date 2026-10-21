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Club Bruges vs Lens: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Club Bruges vs Lens
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Club Bruges et Lens, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Club Bruges vs Lens sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Club Bruges contre Lens avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Club Bruges vs Lens : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Jan Breydel Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Club Bruges et Lens débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Club Bruges vs Lens Équipes probables

4-2-3-1
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
page.match.formation.title
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Y. SommerY. SommerK. SabbeK. SabbeJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleJ. SeysJ. SeysJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. TresoldiR. RisserR. RisserS. BaidooS. Baidooteam-logoK. AntonioJ. TodiboJ. Todiboteam-logoA. Bulatovicteam-logoJ. KadileA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinR. AguilarR. Aguilarteam-logoM. UdolO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
4-2-3-1
Club Bruges

Onze de départ

Lens

Entraineur

  • I. Leko
  • Y. Cahuzac

Du côté de Club Bruges, Ivan Leko devrait aligner Yann Sommer dans les buts, avec une défense composée de Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Le milieu de terrain devrait voir Jan Virgili, Freddie Potts et Hans Vanaken évoluer aux côtés de Carlos Forbs, tandis que Hugo Vetlesen et Nicolo Tresoldi sont attendus en attaque. Joel Ordonez est le seul joueur déclaré forfait pour cette rencontre.

Pour Lens, Yannick Cahuzac devrait s'appuyer sur Robin Risser en but, avec Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo et Andrija Bulatovic en défense. Le milieu devrait être composé de Junior Kadile, Amadou Haidara et Florian Thauvin, avec Ruben Aguilar, Matthieu Udol et Odsonne Edouard plus haut sur le terrain. Jonathan Gradit et Abdallah Sima sont tous deux blessés et ne seront pas du voyage.

CLB

CLB - Forme

ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
INT
V3-4
LOK
V1-0
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RCL

RCL - Forme

LEM
N2-2
ASM
D2-1
OL
V2-1
SCP
D0-2
TRO
V1-3
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Club Bruges présente un bilan parfait sur leurs cinq derniers matchs, avec cinq victoires, aucun nul et aucune défaite. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le KSC Lokeren en Coupe le 17 octobre, qui fait suite au succès 4-3 arraché à San Siro contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Les Blauw-Zwart ont également écrasé Genk 3-0 et battu le Royal Antwerp 3-1 en First Division A. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Club Bruges a inscrit 12 buts et n'en a concédé que 6, confirmant une dynamique offensive impressionnante.

Lens affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente est une victoire 3-1 à Troyes en Ligue 1 le 17 octobre, mais leur seule participation en Ligue des Champions dans cette période s'est soldée par une défaite 0-2 contre le Sporting CP. Les Artésiens ont également partagé les points 2-2 avec Le Mans et perdu 2-1 face à Monaco. Lens a marqué 9 buts et en a concédé 7 sur ces cinq rencontres.

Aucune donnée de confrontations directes entre Club Bruges et Lens n'est disponible pour ce match. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, Club Bruges occupe la 16e place et Lens la 19e place au classement. Les deux équipes évoluent donc dans la partie basse du tableau, ce qui rend ce match particulièrement décisif pour leurs ambitions de qualification respective.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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