A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Club Bruges vs Lens sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Club Bruges contre Lens avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Club Bruges vs Lens : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Club Bruges et Lens débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Club Bruges, Ivan Leko devrait aligner Yann Sommer dans les buts, avec une défense composée de Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Le milieu de terrain devrait voir Jan Virgili, Freddie Potts et Hans Vanaken évoluer aux côtés de Carlos Forbs, tandis que Hugo Vetlesen et Nicolo Tresoldi sont attendus en attaque. Joel Ordonez est le seul joueur déclaré forfait pour cette rencontre.

Pour Lens, Yannick Cahuzac devrait s'appuyer sur Robin Risser en but, avec Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo et Andrija Bulatovic en défense. Le milieu devrait être composé de Junior Kadile, Amadou Haidara et Florian Thauvin, avec Ruben Aguilar, Matthieu Udol et Odsonne Edouard plus haut sur le terrain. Jonathan Gradit et Abdallah Sima sont tous deux blessés et ne seront pas du voyage.

Club Bruges présente un bilan parfait sur leurs cinq derniers matchs, avec cinq victoires, aucun nul et aucune défaite. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le KSC Lokeren en Coupe le 17 octobre, qui fait suite au succès 4-3 arraché à San Siro contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Les Blauw-Zwart ont également écrasé Genk 3-0 et battu le Royal Antwerp 3-1 en First Division A. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Club Bruges a inscrit 12 buts et n'en a concédé que 6, confirmant une dynamique offensive impressionnante.

Lens affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente est une victoire 3-1 à Troyes en Ligue 1 le 17 octobre, mais leur seule participation en Ligue des Champions dans cette période s'est soldée par une défaite 0-2 contre le Sporting CP. Les Artésiens ont également partagé les points 2-2 avec Le Mans et perdu 2-1 face à Monaco. Lens a marqué 9 buts et en a concédé 7 sur ces cinq rencontres.

Aucune donnée de confrontations directes entre Club Bruges et Lens n'est disponible pour ce match. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

En Ligue des Champions, Club Bruges occupe la 16e place et Lens la 19e place au classement. Les deux équipes évoluent donc dans la partie basse du tableau, ce qui rend ce match particulièrement décisif pour leurs ambitions de qualification respective.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.