Où voir Chelsea vs Manchester United en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Chelsea vs Manchester United : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Manchester United débutera à 31 oct. 2026, 13:30.

Sur quelles chaînes passe ce match en direct aujourd'hui ?

La rencontre entre Chelsea et Manchester United est diffusée en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL. Vous pouvez accéder au match en vous abonnant via le lien ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Avant-match

Pour Chelsea, Xabi Alonso devrait aligner Mike Penders dans les buts, avec une défense composée de Levi Colwill, Josh Acheampong, Maxence Lacroix et Jorrel Hato. Le milieu de terrain serait articulé autour de Moises Caicedo, Jordan Henderson et Geovany Quenda, avec Cole Palmer, Pedro Neto et Morgan Rogers en soutien offensif. Lacroix reste cependant incertain après sa sortie sur blessure face à Liverpool. Jamie Gittens, Reece James, Emiliano Martinez, Pep Chavarria et Joao Pedro sont eux confirmés forfaits.

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devrait s'appuyer sur Senne Lammens dans les buts, avec Leny Yoro, Ayden Heaven et Harry Maguire en défense centrale, et Diogo Dalot dans le couloir. Le milieu serait composé de Carlos Baleba, Youri Tielemans et Mason Mount, avec Amad Diallo, Andrey Santos et Bryan Mbeumo plus haut. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes et Marcus Rashford sont tous indisponibles.

Chelsea présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Blues ont concédé une élimination en Carabao Cup mercredi face à Liverpool aux tirs au but après un match nul 1-1. Avant cela, ils avaient subi une défaite 0-2 contre Tottenham en Premier League, mais avaient enchaîné deux succès convaincants : 2-0 à Everton et 5-1 face à Bournemouth. Sur ces cinq rencontres, Chelsea a marqué huit buts et en a concédé six.

Manchester United n'a pas gagné lors de ses cinq dernières sorties, avec un bilan d'aucune victoire, deux nuls et trois défaites. La dernière en date est une sévère correction 3-0 reçue à Bournemouth en Premier League. Les Red Devils ont également perdu 4-1 à Como en Ligue des Champions et 2-0 contre l'Atlético Madrid dans la même compétition. Ils ont partagé les points face à Leeds et Tottenham. Sur cette séquence, United a inscrit trois buts et en a encaissé onze.

Le dernier affrontement entre les deux équipes à Stamford Bridge remonte au 18 avril 2026 en Premier League, avec une victoire 0-1 de Manchester United. Avant cela, United s'était imposé 2-1 à Old Trafford en septembre 2025, tandis que Chelsea avait gagné 1-0 chez lui en mai 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, chaque équipe compte deux victoires pour un match nul.

En Premier League, Chelsea occupe la cinquième place, tandis que Manchester United pointe au seizième rang.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.