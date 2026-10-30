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Où voir Chelsea vs Manchester United en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Chelsea vs Manchester United
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Comment regarder le match de Ligue Premier entre Chelsea et Manchester United en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Chelsea vs Manchester United : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 9
Stamford Bridge

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Manchester United débutera à 31 oct. 2026, 13:30.

Sur quelles chaînes passe ce match en direct aujourd'hui ?

La rencontre entre Chelsea et Manchester United est diffusée en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL. Vous pouvez accéder au match en vous abonnant via le lien ci-dessous.

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Avant-match

Chelsea vs Manchester United Équipes probables

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formation
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
M. PendersM. PendersJ. HatoJ. HatoJ. AcheampongJ. AcheampongL. ColwillL. ColwillM. CaicedoM. CaicedoC. PalmerC. PalmerM. RogersM. RogersM. PalestraM. PalestraP. NetoP. NetoJ. HendersonJ. HendersonD. WelbeckD. WelbeckS. LammensS. LammensL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireD. DalotD. DalotC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaA. DialloA. DialloK. MainooK. MainooB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-4-2-1
Chelsea

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • X. Alonso
  • M. Carrick

Pour Chelsea, Xabi Alonso devrait aligner Mike Penders dans les buts, avec une défense composée de Levi Colwill, Josh Acheampong, Maxence Lacroix et Jorrel Hato. Le milieu de terrain serait articulé autour de Moises Caicedo, Jordan Henderson et Geovany Quenda, avec Cole Palmer, Pedro Neto et Morgan Rogers en soutien offensif. Lacroix reste cependant incertain après sa sortie sur blessure face à Liverpool. Jamie Gittens, Reece James, Emiliano Martinez, Pep Chavarria et Joao Pedro sont eux confirmés forfaits.

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devrait s'appuyer sur Senne Lammens dans les buts, avec Leny Yoro, Ayden Heaven et Harry Maguire en défense centrale, et Diogo Dalot dans le couloir. Le milieu serait composé de Carlos Baleba, Youri Tielemans et Mason Mount, avec Amad Diallo, Andrey Santos et Bryan Mbeumo plus haut. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes et Marcus Rashford sont tous indisponibles.

CHE

CHE - Forme

BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
D0-2
LIV
D1-1
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MUN

MUN - Forme

TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
But marqué (encaissé)
3/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Chelsea présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Blues ont concédé une élimination en Carabao Cup mercredi face à Liverpool aux tirs au but après un match nul 1-1. Avant cela, ils avaient subi une défaite 0-2 contre Tottenham en Premier League, mais avaient enchaîné deux succès convaincants : 2-0 à Everton et 5-1 face à Bournemouth. Sur ces cinq rencontres, Chelsea a marqué huit buts et en a concédé six.

Manchester United n'a pas gagné lors de ses cinq dernières sorties, avec un bilan d'aucune victoire, deux nuls et trois défaites. La dernière en date est une sévère correction 3-0 reçue à Bournemouth en Premier League. Les Red Devils ont également perdu 4-1 à Como en Ligue des Champions et 2-0 contre l'Atlético Madrid dans la même compétition. Ils ont partagé les points face à Leeds et Tottenham. Sur cette séquence, United a inscrit trois buts et en a encaissé onze.

Face à face

ChelseaNulManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FDM
7Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier affrontement entre les deux équipes à Stamford Bridge remonte au 18 avril 2026 en Premier League, avec une victoire 0-1 de Manchester United. Avant cela, United s'était imposé 2-1 à Old Trafford en septembre 2025, tandis que Chelsea avait gagné 1-0 chez lui en mai 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, chaque équipe compte deux victoires pour un match nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Chelsea occupe la cinquième place, tandis que Manchester United pointe au seizième rang.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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