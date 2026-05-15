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La finale de la FA Cup entre Chelsea et Manchester City sera diffusée en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes et plateformes disponibles sont indiquées ci-dessous.

Si vous vous trouvez à l'étranger au moment du match, un réseau privé virtuel (VPN) peut vous permettre d'accéder aux services de streaming habituellement réservés à votre pays de résidence, sous réserve des conditions d'utilisation de chaque plateforme.

Comment regarder Chelsea contre Manchester City avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Chelsea vs Manchester City : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Manchester City débutera à 16 mai 2026, 16:00.





Du côté de Chelsea, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou le onze probable. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Manchester City se présente dans une situation similaire : aucune donnée sur les absences ou la composition probable n'a été communiquée à ce stade. La liste des joueurs disponibles sera mise à jour dès que le club aura transmis ses informations officielles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Chelsea traverse une période difficile en championnat. Sur leurs cinq derniers matchs, les Blues affichent un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites. Leur seul succès remonte au 26 avril, une victoire 1-0 contre Leeds en FA Cup. Ils ont concédé cinq buts lors de leurs deux dernières défaites en Premier League, dont un revers 3-1 contre Nottingham Forest le 4 mai.

Manchester City présente un tout autre visage. Guardiola et ses joueurs ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, pour un bilan de neuf buts marqués lors de leurs deux dernières victoires en Premier League, dont un 3-0 contre Crystal Palace le 13 mai et un 3-0 contre Brentford le 9 mai. Seul un match nul 3-3 contre Everton le 4 mai vient ternir ce bilan récent. City a inscrit dix buts et n'en a concédé que quatre sur cette série de cinq rencontres.





La confrontation la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 12 avril 2026 en Premier League à Stamford Bridge : Manchester City s'est imposé 3-0. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, City domine nettement avec trois victoires, contre aucune pour Chelsea, et un match nul. Les Blues n'ont pas battu les Citizens lors de ces cinq duels, encaissant un total de onze buts pour seulement quatre marqués.









Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.