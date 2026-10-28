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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 28 oct. 2026 - 13:45 Kingsmeadow

Ce match de Ligue des Champions féminine est diffusé en direct sur Disney+. Les options de streaming et de chaîne TV sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Chelsea FC Women contre Roma avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Chelsea FC Women vs Roma : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 28 oct. 2026 - 13:45 Kingsmeadow

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea FC Women et Roma débutera à 28 oct. 2026, 18:45.

Du côté de Chelsea FC Women, Sonia Bompastor n'a communiqué aucune information sur le onze probable, les blessures ou les suspensions pour ce match. Des précisions seront ajoutées dès que le club les aura rendues publiques, à l'approche du coup d'envoi.

Pour Roma, Gianpiero Piovani est dans la même situation : aucune composition probable, aucun absent confirmé pour le moment. Les informations sur l'effectif disponible seront mises à jour avant la rencontre.

Chelsea FC Women présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. La formation londonienne reste sur trois succès consécutifs en WSL Série printemps, dont une large victoire 6-2 face à Tottenham Hotspur Women. Leur seul résultat non victorieux est un match nul 0-0 contre OL Lyonnes en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Chelsea a inscrit dix buts et n'en a concédé que deux, signe d'une efficacité offensive et d'une solidité défensive notables.

Roma, de son côté, affiche également quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Italiennes restent sur trois succès consécutifs en Serie A Femminile, avec notamment une victoire 2-5 à la Juventus lors de leur dernier déplacement. Leur seule défaite sur cette période est une correction 0-6 reçue face à Barcelone en Ligue des Champions, ce qui contraste nettement avec leurs performances domestiques.

La seule confrontation répertoriée entre Chelsea FC Women et Roma date du 10 décembre 2025, en Ligue des Champions féminine. Ce soir-là, Chelsea s'était imposé 6-0 à domicile, une victoire sans appel qui constitue le seul précédent direct entre les deux clubs dans cette base de données.

Dans la phase de ligue de la Ligue des Champions féminine, Chelsea occupe la 7e place tandis que Roma pointe à la 16e position. Cet écart au classement illustre la différence de trajectoire européenne entre les deux équipes à ce stade de la compétition : Chelsea est bien installé dans la zone de qualification, alors que Roma doit impérativement réagir pour espérer poursuivre l'aventure.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.