A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

En France, le match est diffusé sur Canal+ Sport et accessible en streaming sur myCANAL. Les options de visionnage sont détaillées ci-dessous.

Comment regarder Celta Vigo contre Juventus FC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Celta Vigo vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Le match d'aujourd'hui entre Celta Vigo et Juventus FC débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Du côté du Celta Vigo, Claudio Giraldez n'a pas encore communiqué de composition probable. Aucune information sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment du côté galicien, et des précisions sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Juventus, Luciano Spalletti n'a pas non plus dévoilé son onze de départ probable. Aucune absence confirmée n'a été signalée dans le camp turinois à ce stade, et les informations sur le groupe disponible seront mises à jour dès qu'elles seront connues.

Le Celta Vigo aborde cette rencontre sur un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est un 0-0 sans relief face à Elche en Liga, qui fait suite à une large victoire 5-0 contre le Racing Santander. La défaite 1-0 concédée contre Omonia Nicosie en Ligue Europa illustre les difficultés du Celta dans la compétition. Sur ces cinq rencontres, les Galiciens ont marqué sept buts et en ont encaissé trois.

La Juventus présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le club turinois reste sur ce 1-1 contre Cagliari en Serie A, mais peut s'appuyer sur des succès convaincants comme le 2-0 contre l'Atalanta et le 5-0 contre le NEC Nimègue en Ligue Europa. Une défaite 3-2 contre Sassuolo en championnat et un revers en match amical face à la Cremonese complètent ce bilan. Juventus a inscrit neuf buts et en a concédé cinq sur cette période.

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'à deux reprises, lors d'un double confrontation en Ligue Europa en mars 2000. La Juventus s'était imposée 1-0 à domicile lors du match aller, avant de s'incliner lourdement 4-0 à Balaidos au retour. Avec plus de vingt-cinq ans séparant ces duels du présent, ce bilan historique offre peu d'indications sur l'issue de cette rencontre.

En Ligue Europa, l'écart de classement est saisissant : la Juventus occupe la première place du classement général, tandis que le Celta Vigo pointe à la 25e position. Ce contexte fait des Bianconeri les grands favoris sur le papier, mais place aussi les Galiciens dans la position du défi à relever, sans pression de résultat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.