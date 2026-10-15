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Celta Vigo vs Juventus FC: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Celta Vigo vs Juventus FC
Celta Vigo
Juventus FC
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Celta Vigo et Juventus FC, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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En France, le match est diffusé sur Canal+ Sport et accessible en streaming sur myCANAL. Les options de visionnage sont détaillées ci-dessous.

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Comment regarder Celta Vigo contre Juventus FC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Celta Vigo vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Celta Vigo et Juventus FC débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Celta Vigo vs Juventus FC Équipes probables

Entraineur

  • C. Giraldez

Du côté du Celta Vigo, Claudio Giraldez n'a pas encore communiqué de composition probable. Aucune information sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment du côté galicien, et des précisions sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Juventus, Luciano Spalletti n'a pas non plus dévoilé son onze de départ probable. Aucune absence confirmée n'a été signalée dans le camp turinois à ce stade, et les informations sur le groupe disponible seront mises à jour dès qu'elles seront connues.

CEL

CEL - Forme

GET
N1-1
MAL
N1-1
OMO
D1-0
SAN
V5-0
ELC
N0-0
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
JUV

JUV - Forme

SAS
D3-2
NEC
V5-0
ATA
V2-0
CRE
D0-1
CGL
N1-1
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Celta Vigo aborde cette rencontre sur un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est un 0-0 sans relief face à Elche en Liga, qui fait suite à une large victoire 5-0 contre le Racing Santander. La défaite 1-0 concédée contre Omonia Nicosie en Ligue Europa illustre les difficultés du Celta dans la compétition. Sur ces cinq rencontres, les Galiciens ont marqué sept buts et en ont encaissé trois.

La Juventus présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le club turinois reste sur ce 1-1 contre Cagliari en Serie A, mais peut s'appuyer sur des succès convaincants comme le 2-0 contre l'Atalanta et le 5-0 contre le NEC Nimègue en Ligue Europa. Une défaite 3-2 contre Sassuolo en championnat et un revers en match amical face à la Cremonese complètent ce bilan. Juventus a inscrit neuf buts et en a concédé cinq sur cette période.

Face à face

Celta VigoNulJuventus FC
1
0
1
Ligue Europa
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
4
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
FDM
Ligue Europa
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
FDM
4Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué0/2

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'à deux reprises, lors d'un double confrontation en Ligue Europa en mars 2000. La Juventus s'était imposée 1-0 à domicile lors du match aller, avant de s'incliner lourdement 4-0 à Balaidos au retour. Avec plus de vingt-cinq ans séparant ces duels du présent, ce bilan historique offre peu d'indications sur l'issue de cette rencontre.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, l'écart de classement est saisissant : la Juventus occupe la première place du classement général, tandis que le Celta Vigo pointe à la 25e position. Ce contexte fait des Bianconeri les grands favoris sur le papier, mais place aussi les Galiciens dans la position du défi à relever, sans pression de résultat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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