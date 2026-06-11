En France, le match Canada vs Bosnie-Herzégovine est diffusé sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Canada contre Bosnie Hérzégovine avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Canada vs Bosnie Hérzégovine : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Canada et Bosnie Hérzégovine débutera à 12 juin 2026, 21:00.





Du côté canadien, Jesse Marsch dirige le groupe sans qu'aucune blessure ni suspension ne soit signalée à ce stade. Aucun onze probable n'a été communiqué officiellement ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Bosnie-Herzégovine, Sergej Barbarez prépare son équipe sans blessé ni suspendu répertorié pour le moment. Aucune composition probable n'est disponible pour l'instant ; le groupe sera précisé dans les heures précédant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Canada présente un bilan de deux victoires et trois nuls sur ses cinq dernières sorties. Les Rouges n'ont pas perdu lors de cette série, avec des succès contre l'Ouzbékistan (2-0) et le Guatemala (1-0). Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 face à l'Irlande le 5 juin. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Canada a inscrit six buts et en a concédé quatre, dont un nul 2-2 contre l'Islande qui illustre une certaine fragilité défensive.

La Bosnie-Herzégovine affiche deux victoires et trois nuls lors de ses cinq derniers matchs, sans défaite. Le résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Panama le 6 juin. Les Zmajevi ont décroché leurs deux succès en qualifications européennes pour la Coupe du Monde, contre le Pays de Galles et l'Italie, les deux fois sur le score de 1-1 dans le temps réglementaire avant de s'imposer. L'équipe a marqué quatre buts et en a encaissé trois sur cette période.





Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe récente entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Ce match du 12 juin 2026 au Toronto Stadium constitue donc une première dans l'histoire récente entre ces deux sélections, sans précédent exploitable pour établir une tendance.





Dans le Groupe B de la Coupe du Monde, la Bosnie-Herzégovine occupe la première place et le Canada la deuxième au classement actuel.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.