Brighton vs Arsenal : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Brighton et Arsenal débutera à 19 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match ?

Ce match Brighton - Arsenal est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Vous pouvez également le suivre en streaming via myCANAL.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Brighton, Fabian Hürzeler devra composer sans plusieurs joueurs. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna, Evan Ferguson, Michael Svoboda et Femi Azeez sont tous à l'infirmerie. Le onze probable aligné par Hürzeler comprend Verbruggen dans les buts, une défense à quatre avec Kadioglu, Boscagli, Vuskovic et Dunk, et un milieu animé par Ayari, Yalcouye et Gomez, avec Gross et Kostoulas en soutien.

Arsenal sera privé de William Saliba, blessé. Mikel Arteta devrait aligner Raya dans les buts, avec une défense composée de Ben White, Gabriel, Ezri Konsa et Riccardo Calafiori. Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard, Christos Tzolis et Bruno Guimarães formeront le milieu et les lignes offensives, avec Kai Havertz en pointe. Des mises à jour sur les absences pourraient intervenir à l'approche du coup d'envoi.

Brighton présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Seagulls ont inscrit 11 buts en cinq rencontres, en encaissant 9. Leur résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre Manchester United en Carabao Cup, après avoir été menés 2-0. Ils avaient auparavant écrasé Coventry 5-0 en Premier League, mais ont concédé une défaite 4-3 contre Chelsea lors d'un match prolifique en buts.

Arsenal, de son côté, affiche cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Gunners ont marqué 10 buts en cinq matchs et n'en ont encaissé que 4. La victoire la plus récente est un succès 4-2 contre Ipswich en Carabao Cup, précédée d'un 2-0 contre Sunderland en championnat et d'un 1-0 à Naples en Ligue des Champions. Arsenal n'a pas concédé de défaite depuis plusieurs semaines.

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 4 mars 2026 en Premier League, avec une victoire d'Arsenal 1-0 à l'Amex. Sur les cinq dernières rencontres directes, Arsenal s'impose trois fois, pour un nul et une défaite. Les deux équipes se sont affrontées en Carabao Cup en octobre 2025, avec une victoire des Gunners 2-0 à l'Emirates.

En Premier League, Arsenal occupe la première place du classement, tandis que Brighton est cinquième.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.