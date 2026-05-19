Premier League - Premier League Vitality Stadium

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Les options pour regarder Bournemouth - Manchester City en direct à la télévision et en live stream sont détaillées ci-dessous. Le match est diffusé sur Canal+ Foot, accessible également via la plateforme myCANAL pour les abonnés qui préfèrent suivre la rencontre en streaming. Les abonnés Canal+ peuvent regarder le match en direct sur Canal+ Foot ou se connecter à myCANAL depuis n'importe quel appareil connecté.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger, un réseau privé virtuel (VPN) vous permet d'accéder à votre abonnement habituel depuis n'importe où dans le monde, en contournant les restrictions géographiques qui pourraient bloquer votre service de streaming habituel.

Comment regarder Bournemouth contre Manchester City avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Bournemouth vs Manchester City : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Bournemouth et Manchester City débutera à 19 mai 2026, 20:30.





Du côté de Bournemouth, Lewis Cook et J. Soler sont indisponibles sur blessure, tandis que Ryan Christie est suspendu pour ce match. Le onze probable aligné par les Cherries devrait être le suivant : D. Petrovic ; A. Truffert, A. Smith, J. Hill, M. Senesi ; A. Toth, Rayan, A. Scott ; M. Tavernier, E. Kroupi ; Evanilson.

Manchester City aborde ce déplacement sans blessé ni suspendu déclaré. Le onze probable des Citizens est le suivant : G. Donnarumma ; M. Guehi, M. Nunes, J. Gvardiol, A. Khusanov, R. Ait Nouri ; B. Silva, P. Foden, Savinho ; O. Marmoush, A. Semenyo. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 6 J. Soler

10 R. Christie Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Bournemouth traverse une période de grande régularité en championnat. Sur leurs cinq derniers matchs, les Cherries affichent un bilan de quatre victoires et un match nul, sans la moindre défaite. Leur dernier résultat, une victoire 1-0 à Fulham le 9 mai, illustre leur solidité défensive. Ils avaient auparavant écrasé Crystal Palace 3-0, avant de concéder le nul 2-2 face à Leeds. Au total sur cette série, Bournemouth a inscrit huit buts et n'en a concédé que cinq.

Manchester City, de leur côté, restent sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Leur dernière sortie, une victoire 1-0 contre Chelsea en finale de FA Cup le 16 mai, a confirmé leur capacité à gagner dans les grands rendez-vous. En Premier League, ils ont notamment dominé Crystal Palace 3-0 et Brentford 3-0 lors de leurs deux dernières journées. Sur leurs cinq derniers matchs, City a marqué douze buts pour quatre encaissés.





La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 2 novembre 2025, lorsque Manchester City avait dominé Bournemouth 3-1 à l'Etihad Stadium en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations, City s'est imposé à quatre reprises contre une seule victoire pour Bournemouth, obtenue lors d'un match à domicile en novembre 2024 sur le score de 2-1. Les Citizens ont inscrit onze buts lors de ces cinq rencontres, contre six pour les Cherries.





En Premier League, Manchester City occupe la deuxième place du classement, ce qui en fait l'un des principaux prétendants au titre à l'approche de la fin de saison. Bournemouth, sixième, confirme une campagne solide qui les place parmi les meilleures équipes de la division cette année.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.