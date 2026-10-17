A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Bourg Péronnas - FC Fleury 91 est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options de live stream et de chaîne TV sont disponibles via les plateformes listées ci-dessous.

Comment regarder Bourg Peronnas contre FC Fleury 91 avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Bourg Peronnas vs FC Fleury 91 : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre Bourg Peronnas et FC Fleury 91 débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Bourg Péronnas, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le groupe, les blessés ou les suspensions. La composition probable sera communiquée à l'approche du coup d'envoi.

Il en va de même pour FC Fleury 91 : aucun élément sur le staff ou l'effectif disponible n'a été transmis à ce stade. Ces informations seront mises à jour dès que possible avant le match.

Bourg Péronnas présente un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites sur ses cinq dernières sorties en Ligue 3. Les hommes du club de l'Ain n'ont pas inscrit de but lors de deux de ces rencontres, et ont concédé six buts au total sur la période, pour seulement deux marqués. La dernière sortie, une défaite 2-0 contre Rouen, illustre les difficultés offensives actuelles de l'équipe.

FC Fleury 91 affiche un bilan plus encourageant avec trois victoires, un nul et une défaite lors de leurs cinq derniers matchs. Les Franciliens ont inscrit douze buts sur cette séquence, dont six lors d'un large succès 6-1 contre Villefranche Beaujolais. Leur seule défaite, 2-1 face à SC Aubagne Air Bel, reste isolée dans une série globalement solide.

Les deux clubs se sont affrontés à quatre reprises dans les données disponibles, avec un bilan équilibré mais légèrement favorable à Fleury dans les rencontres récentes. Le dernier match en date, disputé en mars 2026 en Ligue 3, s'est soldé par une victoire nette 3-0 de Fleury à domicile. La rencontre précédente, jouée en octobre 2025 à Bourg Péronnas, avait abouti à un partage des points sur le score de 2-2. Au total sur la série, Fleury comptabilise davantage de buts marqués, avec notamment un succès 4-0 en National 2 en février 2024.

Au classement de la Ligue 3, Bourg Péronnas occupe la 17e place, tandis que FC Fleury 91 est installé en 10e position. Un écart qui reflète les trajectoires récentes des deux formations et donne à ce match un enjeu supplémentaire pour l'équipe locale.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.