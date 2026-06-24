A quelle heure commence le jeu ?

Le match Bosnie-Herzégovine vs Qatar est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder la rencontre en live stream.

Comment regarder Bosnie-Herzégovine contre Qatar avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Bosnie-Herzégovine vs Qatar : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Bosnie-Herzégovine et Qatar débutera à 24 juin 2026, 21:00.

Sergej Barbarez devra se passer de Tarik Muharemović, suspendu après son carton rouge contre la Suisse. Le onze probable alignerait Nikola Vasilj dans les buts, une défense composée d'Amar Dedić, Dennis Hadžikadunic, Nikola Katić et Sead Kolašinac, un milieu avec Kerim Alajbegović, Amar Memić, Ivan Šunjić et Benjamin Tahirović, et une attaque menée par Edin Džeko et Ermedin Demirović. Aucune blessure n'est signalée dans le groupe bosnien à ce stade.

Julen Lopetegui sera lui aussi privé d'un titulaire : Assim Madibo est suspendu après son expulsion face au Canada. Le onze probable du Qatar verrait Mahmud Abunada dans les buts, avec Ayoub Al Oui, Sultan Al Brake, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Karim Boudiaf, Issa Laye, Jassem Gaber, Akram Afif, Edmilson Junior et Yusuf Abdurisag. Aucune blessure n'est confirmée dans l'effectif qatari pour l'instant.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 4 T. Muharemovic Blessures et suspensions 23 A. Madibo

La Bosnie-Herzégovine présente un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. La rencontre la plus récente est la défaite 4-1 contre la Suisse le 18 juin en Coupe du monde. Avant cela, les Dragons avaient tenu le Canada en échec 1-1 lors de la première journée, puis obtenu deux matchs nuls en amical contre le Panama (1-1) et la Macédoine du Nord (0-0). Leur seul succès de la séquence remonte au 31 mars, avec une victoire 1-1 en qualification UEFA contre l'Italie, comptant comme une victoire au classement. Sur ces cinq matchs, la Bosnie a inscrit quatre buts et en a concédé six.

Le Qatar affiche quant à lui un bilan d'un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La sortie la plus récente est la déroute 6-0 face au Canada le 18 juin, une nuit noire à Vancouver. Avant cela, les Marrons avaient arraché un nul 1-1 contre la Suisse lors de leur entrée en lice le 13 juin. Les trois résultats précédents sont un nul 0-0 contre El Salvador en amical, une défaite 1-0 contre l'Irlande et une lourde défaite 3-0 contre la Tunisie en Arab Cup en décembre 2025. Le Qatar n'a marqué que deux buts pour cinq encaissés sur cette période.

BIH Dernier match QAT 0 1 Nul 0 Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Qatar 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux nations se sont très rarement croisées. L'unique confrontation répertoriée entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar remonte au 10 août 2010, lors d'un match amical qui s'était soldé par un match nul 1-1. Ce duel du Groupe B à Seattle sera donc seulement le deuxième de leur histoire.

Au classement du Groupe B, la Bosnie-Herzégovine occupe la troisième place et le Qatar la quatrième et dernière position avant cette ultime journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.