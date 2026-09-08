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Borussia Dortmund vs Villarreal: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Borussia Dortmund vs Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Borussia Dortmund et Villarreal, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Borussia Dortmund contre Villarreal avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Borussia Dortmund vs Villarreal : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Signal Iduna Park

Le match d'aujourd'hui entre Borussia Dortmund et Villarreal débutera à 8 sept. 2026, 21:00.

Borussia Dortmund vs Villarreal Équipes probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formation
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonK. KaretsasK. KaretsasJ. VeermanJ. VeermanE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyP. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoL. CostaL. CostaR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroNicolas PépéNicolas PépéS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
Villarreal crest
Villarreal
VIL
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Onze de départ

Villarreal

Entraineur

  • N. Kovac
  • I. Perez

Niko Kovac est privé de plusieurs joueurs importants pour cette rencontre. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias et Justin Lerma sont tous à l'infirmerie, tandis que Ramy Bensebaini et Nico Schlotterbeck sont suspendus. Le onze probable de Kovac s'articule autour de Gregor Kobel dans les buts, avec Konstantinos Karetsas, Joey Veerman et Jobe Bellingham au milieu de terrain, et Serhou Guirassy en pointe.

Villarreal est privé de Juan Foyth sur blessure, mais Inigo Perez n'a aucune suspension à déplorer. Le coach espagnol devrait aligner Peter Gulacsi dans les buts, une défense composée de Mourino, Logan Costa, Renato Veiga et Carlos Romero, avec Nicolas Pepe, Santi Comesana, Tajon Buchanan et Pape Gueye au milieu, et le duo Mikautadze - Gerard Moreno en attaque. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

BVB

BVB - Forme

ROM
N2-2
FCB
D1-2
HSV
V2-0
HAM
V0-5
TSG
V2-3
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VIL

VIL - Forme

GAL
V1-2
SAN
N2-2
ATM
N2-2
ALA
D1-0
COR
D2-3
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Borussia Dortmund présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est la victoire 3-2 à Hoffenheim en Bundesliga le 5 septembre, obtenue après avoir été menés 0-2 à la pause. Avant cela, ils avaient écrasé le HEBC Hamburg 5-0 en DFB-Pokal et débuté la Bundesliga par un succès 2-0 contre le Hamburger SV. Leurs deux revers sont venus face au Bayern Munich en Supercoupe et face à Rome lors d'un match de préparation. Sur ces cinq rencontres, Dortmund a inscrit neuf buts et en a encaissé sept.

Villarreal affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur la même période. Leur dernier match en date est la défaite 2-3 à domicile contre Deportivo de La Corogne en Liga le 5 septembre. Avant cela, le Sous-marin jaune avait concédé deux nuls 2-2, d'abord contre le Racing Santander puis face à l'Atlético Madrid. Leur seul succès dans ce bilan provient d'un match amical contre Galatasaray. Sur ces cinq matchs, Villarreal a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Face à face

Borussia DortmundNulVillarreal
1
1
1
Ligue des Champions
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FDM
6Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué1/3

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 25 novembre 2025 en Ligue des Champions, lorsque Borussia Dortmund avait dominé Villarreal 4-0 au Signal Iduna Park. Avant cela, les deux équipes s'étaient neutralisées 2-2 lors d'un match amical en août 2024, et Villarreal l'avait emporté 2-0 dans un autre match de préparation en juillet 2022. Sur l'ensemble des confrontations répertoriées, Dortmund et Villarreal comptent chacun une victoire, avec un match nul, mais c'est le club allemand qui a signé le résultat le plus probant lors du dernier face-à-face.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, Borussia Dortmund et Villarreal occupent tous les deux la première place du classement à égalité de points.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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