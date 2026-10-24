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Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort
Borussia Dortmund
Eintracht Francfort
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Comment regarder le match de Bundesliga entre Borussia Dortmund et Eintracht Francfort, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt est diffusé en direct sur myCANAL et beIN SPORTS. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre le match en live stream selon votre abonnement.

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Comment regarder Borussia Dortmund contre Eintracht Francfort avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Borussia Dortmund et Eintracht Francfort débutera à 24 oct. 2026, 18:30.

Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort Équipes probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
page.match.formation.title
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE
4-4-2
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonF. NmechaF. NmechaJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyN. AtuboluN. AtuboluR. KochR. KochK. KosugiK. KosugiN. CollinsN. CollinsL. BrassierL. BrassierN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanJ. BurkardtJ. BurkardtY. EbnoutalibY. Ebnoutalib
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Onze de départ

Eintracht Francfort

Entraineur

  • N. Kovac
  • A. Huetter

Du côté de Dortmund, Niko Kovac devra composer sans Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma et Konstantinos Karetsas, ce dernier étant écarté sur blessure ligamentaire. Le onze probable alignerait Kobel dans les buts, une défense à quatre avec Schlotterbeck, Gadou, Anton et Ryerson, Nmecha et Bellingham au milieu, Svensson et Nwaneri sur les côtés, et le duo Beier-Guirassy en attaque.

Eintracht Frankfurt sera privé de Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins et Oscar Højlund. Adolf Hütter devrait s'appuyer sur Atubolu dans les cages, une charnière Koch-Maluze-Brassier, et un milieu construit autour de Götze et Chaibi, avec Doan, Burkardt et Ebnoutalib pour animer l'attaque.

BVB

BVB - Forme

VFB
V0-1
SVW
N2-2
BOD
D1-0
FCU
N0-0
SAB
V1-2
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SGE

SGE - Forme

M05
V1-3
SCF
N2-2
EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Dortmund affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La formation de Kovac a inscrit sept buts et en a concédé quatre sur cette période, avec comme dernier résultat le succès 2-1 à Bakou en Ligue des champions. La défaite 1-0 contre Bodø/Glimt reste le point noir récent d'un groupe qui peine encore à enchaîner les performances convaincantes.

Eintracht Frankfurt présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Aigles ont marqué huit buts mais en ont encaissé neuf, dont six lors de la lourde défaite à Leipzig. La victoire la plus récente, 1-0 contre Cologne, a permis de retrouver un peu de sérénité avant ce déplacement.

Face à face

Borussia DortmundNulEintracht Francfort
3
1
1
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
2
FDM
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FDM
DFB-Pokal
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FDM
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
FDM
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
0
FDM
8Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 8 mai 2026 en Bundesliga, avec une victoire 3-2 de Dortmund à domicile. Sur les cinq dernières rencontres, on recense deux victoires dortmundoises, deux nuls et une victoire francfortoise, pour un total de onze buts inscrits par le BVB et huit par la SGE. Le match aller de cette saison, joué le 9 janvier 2026 à Francfort, s'était soldé par un spectaculaire 3-3.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
6420225+1714
V
N
V
V
N
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
N
N
V
V
V
3
FribourgFribourgSCF
6411156+913
D
V
N
V
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
V
V
V
N
V
5
MayenceMayenceM05
63121410+410
V
D
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
V
D
N
D
V
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
D
V
D
V
D
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
6231121209
N
N
V
N
V
9
HambourgHambourgHSV
6303615-99
V
V
V
D
D
10
AugsbourgAugsbourgFCA
62221612+48
D
N
D
N
V
11
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
62221016-68
V
D
N
V
D
12
CologneCologneKOE
6213811-37
D
V
D
N
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
V
D
D
V
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
D
D
V
D
D
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
D
D
N
V
N
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
N
D
V
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
N
V
D
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
71061122-113
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Bundesliga, Dortmund occupe la 2e place et Eintracht Frankfurt la 11e. Le BVB joue donc ce match avec la pression de confirmer son statut de prétendant au titre, tandis que Francfort cherche à se rapprocher du top 6 et à relancer une saison en demi-teinte.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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