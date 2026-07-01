A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Belgique vs Sénégal sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur beIN SPORTS 1, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Belgique contre Sénégal avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Belgique vs Sénégal : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Belgique et Sénégal débutera à 1 juil. 2026, 22:00.

Rudi Garcia n'a pas confirmé de onze probable pour la Belgique avant ce 8e de finale, et aucune blessure ni suspension n'est actuellement signalée du côté des Diables Rouges. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Pape Thiaw n'a pas non plus dévoilé son équipe de départ pour le Sénégal. Aucune suspension n'est à signaler, mais l'absence du gardien titulaire Edouard Mendy sur blessure au genou est confirmée. Des mises à jour seront publiées dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Belgique présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, sans aucune défaite. Leur résultat le plus récent est une victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande en phase de groupes le 27 juin. Avant cela, ils avaient concédé deux nuls consécutifs en Coupe du monde face à l'Iran (0-0) et à l'Égypte (1-1). Leurs deux victoires en matchs amicaux face à la Tunisie (5-0) et à la Croatie (2-0) complètent ce bilan. Les Diables Rouges ont inscrit neuf buts et n'en ont concédé que deux sur ces cinq rencontres.

Le Sénégal affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une victoire 5-0 face à l'Irak en phase de groupes le 26 juin. Avant cela, ils avaient subi deux défaites en Coupe du monde contre la Norvège (3-2) et la France (3-1). Un nul 0-0 contre l'Arabie saoudite et une défaite 3-2 face aux États-Unis en amical complètent ce tableau. Les Lions de la Teranga ont marqué douze buts et en ont encaissé neuf sur cette période.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour les rencontres précédentes entre la Belgique et le Sénégal dans les archives consultées. Le 8e de finale du 1er juillet 2026 au Seattle Stadium sera suivi au fil du match.

La Belgique a terminé première du Groupe G, tandis que le Sénégal s'est qualifié depuis le Groupe I en tant que troisième équipe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.