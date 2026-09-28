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Belgique vs France: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Belgique vs France
Belgique
France
UEFA Nations League A

Comment regarder le match de UEFA Nations League A entre Belgique et France, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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UEFA Nations League A - Journée 2
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Comment regarder Belgique contre France avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Belgique vs France : heure du coup d'envoi

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UEFA Nations League A - Journée 2
Koning Boudewijnstadion

Le match d'aujourd'hui entre Belgique et France débutera à 28 sept. 2026, 20:45.

Belgique vs France Équipes probables

4-1-4-1
Belgique crest
Belgique
BEL
Formation
France crest
France
FRA
4-3-3
S. LammensS. LammensN. NgoyN. NgoyB. MecheleB. MecheleM. De CuyperM. De CuyperT. CastagneT. Castagneteam-logoD. MoreiraY. TielemansY. TielemansN. RaskinN. RaskinD. LukebakioD. LukebakioK. De BruyneK. De BruyneC. De KetelaereC. De KetelaereM. MaignanM. MaignanD. UpamecanoD. UpamecanoM. LacroixM. LacroixA. DioufA. DioufJules KoundéJules KoundéR. CherkiR. CherkiManu KonéManu KonéA. RabiotA. RabiotDésiré DouéDésiré DouéOusmane DembéléOusmane DembéléM. OliseM. Olise
France crest
France
FRA
4-1-4-1
Belgique

Onze de départ

France

Entraineur

  • M. van Bommel
  • Z. Zidane
BEL

BEL - Forme

NZL
V1-5
SEN
V3-2
E-U
V1-4
ESP
D2-1
ITA
V0-2
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FRA

FRA - Forme

PAR
V0-1
MAR
V2-0
ESP
D0-2
ANG
D4-6
TUR
V0-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Face à face

BelgiqueNulFrance
0
0
5
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
1
France badge
France
FRA
2
FDM
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
0
FDM
Championnats d'europe
France badge
France
FRA
1
Belgique badge
Belgique
BEL
0
FDM
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
2
France badge
France
FRA
3
FDM
Coupe du monde
France badge
France
FRA
1
Belgique badge
Belgique
BEL
0
FDM
3Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BelgiqueBelgiqueBEL
110020+23
V
2
FranceFranceFRA
110010+13
V
3
TurquieTurquieTUR
100101-10
D
4
ItalieItalieITA
100102-20
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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