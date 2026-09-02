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Real Bétis vs Real Madrid : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
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Comment regarder le match de LaLiga entre Real Bétis et Real Madrid? Trouvez ici toutes les infos dont vous avez besoin pour regarder le match.

Bétis Séville vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

crest
LaLiga - Journée 4
Estadio de La Cartuja

Le match d'aujourd'hui entre Bétis Séville et Real Madrid débutera à 4 sept. 2026, 21:00.

Où regarder?

Ce match de LaLiga entre le Bétis Séville et le Real Madrid est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder de n’importe où avec un VPN

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Les équipes

Bétis Séville vs Real Madrid Équipes probables

4-2-3-1
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Formation
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
1A. Valles11F. Garcia2H. Bellerin5M. Bartra4Natan7Antony21M. Roca17R. Riquelme22Isco6F. Bernal19T. Parrott1T. Courtois22Antonio Rüdiger17M. Cucurella12T. Alexander-Arnold4D. Huijsen7Vinicius Junior8F. Valverde5J. Bellingham21B. Diaz6E. Camavinga10Kylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Bétis Séville

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • M. Pellegrini
  • J. Mourinho

Du côté du Bétis, Manuel Pellegrini devra se passer de Diego Conde et Giovani Lo Celso, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Alvaro Valles dans les buts, avec une défense composée de Francisco Garcia, Hector Bellerin, Marc Bartra et Natan. Antony, Marc Roca, Rodrigo Riquelme et Isco sont attendus dans l'entrejeu, avec Facundo Bernal et Troy Parrott en attaque.

José Mourinho doit faire face à une liste d'absents conséquente : Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni et Endrick sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable verrait Thibaut Courtois dans les buts, une défense à quatre avec Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, et un milieu offensif composé de Vinicius Junior, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Diaz et Eduardo Camavinga, avec Kylian Mbappé en pointe.

BET

BET - Forme

BOU
N2-2
INT
D1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
LEV
D5-2
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RMA

RMA - Forme

COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
But marqué (encaissé)
14/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Bétis Séville présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Sévillans ont battu Valence 1-0 et la Real Sociedad 1-0 en LaLiga, mais ont ensuite sombré 5-2 face à Levante lors de leur dernier match de championnat. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Bétis a inscrit six buts et en a encaissé dix.

Le Real Madrid, lui, affiche un sans-faute sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives. Les Madrilènes ont notamment écrasé Málaga 4-0 et la Real Sociedad 4-1 en LaLiga, et ont conclu leur préparation par un 3-0 contre Schalke 04. Sur ces cinq rencontres, Madrid a marqué douze buts et n'en a encaissé qu'un seul, démontrant une efficacité offensive et une solidité défensive remarquables.

Face à face

Bétis SévilleNulReal Madrid
1
2
2
LaLiga
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
LaLiga
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
0
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
0
FDM
4Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 à La Cartuja en avril 2026, en LaLiga. Avant cela, le Real Madrid s'était imposé 5-1 à domicile en janvier 2026, un succès écrasant qui illustre la domination madrilène dans les confrontations directes récentes. Sur les cinq derniers duels, le Real Madrid compte trois victoires, un nul et une défaite, avec un total de douze buts marqués contre six encaissés.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3300122+109
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
V
V
V
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
V
N
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
N
V
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
V
V
N
6
FC SévilleFC SévilleSEV
320165+16
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
320145-16
D
V
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
V
N
N
9
LevanteLevanteLEV
31115504
V
N
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
N
11
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
310254+13
D
D
V
12
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
V
D
D
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
V
D
D
14
GetafeGetafeGET
310214-33
D
V
D
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
N
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
301214-31
D
D
N
17
FC ValenceFC ValenceVAL
301214-31
D
D
N
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
D
N
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
N
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
D
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, le Bétis Séville occupe la septième place, tandis que le Real Madrid pointe à la deuxième position du classement.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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