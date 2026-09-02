Bétis Séville vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 4 4 sept. 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Le match d'aujourd'hui entre Bétis Séville et Real Madrid débutera à 4 sept. 2026, 21:00.

Où regarder?

Ce match de LaLiga entre le Bétis Séville et le Real Madrid est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

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Les équipes

Du côté du Bétis, Manuel Pellegrini devra se passer de Diego Conde et Giovani Lo Celso, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Alvaro Valles dans les buts, avec une défense composée de Francisco Garcia, Hector Bellerin, Marc Bartra et Natan. Antony, Marc Roca, Rodrigo Riquelme et Isco sont attendus dans l'entrejeu, avec Facundo Bernal et Troy Parrott en attaque.

José Mourinho doit faire face à une liste d'absents conséquente : Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni et Endrick sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable verrait Thibaut Courtois dans les buts, une défense à quatre avec Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, et un milieu offensif composé de Vinicius Junior, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Diaz et Eduardo Camavinga, avec Kylian Mbappé en pointe.

Le Bétis Séville présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Sévillans ont battu Valence 1-0 et la Real Sociedad 1-0 en LaLiga, mais ont ensuite sombré 5-2 face à Levante lors de leur dernier match de championnat. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Bétis a inscrit six buts et en a encaissé dix.

Le Real Madrid, lui, affiche un sans-faute sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives. Les Madrilènes ont notamment écrasé Málaga 4-0 et la Real Sociedad 4-1 en LaLiga, et ont conclu leur préparation par un 3-0 contre Schalke 04. Sur ces cinq rencontres, Madrid a marqué douze buts et n'en a encaissé qu'un seul, démontrant une efficacité offensive et une solidité défensive remarquables.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 à La Cartuja en avril 2026, en LaLiga. Avant cela, le Real Madrid s'était imposé 5-1 à domicile en janvier 2026, un succès écrasant qui illustre la domination madrilène dans les confrontations directes récentes. Sur les cinq derniers duels, le Real Madrid compte trois victoires, un nul et une défaite, avec un total de douze buts marqués contre six encaissés.

En LaLiga, le Bétis Séville occupe la septième place, tandis que le Real Madrid pointe à la deuxième position du classement.

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