Bétis Séville vs Feyenoord : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bétis Séville vs Feyenoord : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Le match d'aujourd'hui entre Bétis Séville et Feyenoord débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

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Aperçu du match

Du côté du Bétis, Manuel Pellegrini devrait aligner un onze comprenant Alvaro Valles dans les buts, une défense articulée autour de Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz et Marc Bartra, avec Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal et Troy Parrott devant. Junior Firpo et Juan Hernandez sont absents sur blessure et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Feyenoord se présente avec un effectif également touché par les pépins physiques. Jordan Bos, Goncalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal et Shaqueel van Persie sont tous indisponibles. Giovanni van Bronckhorst devrait s'appuyer sur un onze probable composé de Tjark Ernst, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste, Mika Marmol, Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Luciano Valente, Nacho Ferri et Anis Hadj Moussa.

Le Bétis Séville affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. La victoire la plus récente, 3-2 contre le FC Porto en Ligue des Champions, a été suivie d'une défaite 2-5 face au FC Barcelone en Liga. Sur cette période, le Bétis a marqué 12 buts et en a concédé 11, ce qui illustre à la fois le dynamisme offensif et la fragilité défensive du groupe de Pellegrini.

Feyenoord présente pour sa part un bilan de cinq victoires en cinq matches. Les Néerlandais ont battu Telstar 4-3 lors de leur dernier déplacement, après avoir disposé de Como 3-2 en Ligue des Champions. Les succès 7-0 contre Zwolle et 5-0 contre Utrecht en Eredivisie illustrent la puissance de feu de l'équipe de Van Bronckhorst. Au total, Feyenoord a inscrit 17 buts et en a concédé 7 sur cette séquence.

Face à face Nul 1 0 0 Ligue Europa Bétis Séville BET 2 Feyenoord FEY 1 FDM 2 Buts marqués 1 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1

La seule confrontation répertoriée entre les deux clubs lors de ces cinq dernières années remonte au 29 janvier 2026, en Ligue Europa. Le Bétis Séville l'avait alors emporté 2-1 à domicile. Sur la base de cet unique précédent, le Bétis détient l'avantage avec une victoire, deux buts marqués et un seul encaissé.

En Ligue des Champions, le Bétis Séville occupe la 10e place du classement général, tandis que Feyenoord pointe à la 24e position. Le Bétis aborde donc ce match avec un matelas de points plus confortable que son adversaire du soir, ce qui confère à cette rencontre un enjeu particulièrement important pour les Néerlandais, contraints de réagir pour ne pas décrocher dans la course à la qualification.

Comment utiliser un VPN ?

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