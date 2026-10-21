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Bétis Séville vs Feyenoord : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bétis Séville vs Feyenoord
Bétis Séville
Feyenoord
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Bétis Séville et Feyenoord? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Bétis Séville vs Feyenoord : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Estadio Benito Villamarin

Le match d'aujourd'hui entre Bétis Séville et Feyenoord débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

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Les options de chaîne TV et de live stream pour Bétis Séville - Feyenoord sont indiquées ci-dessous.

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Aperçu du match

Bétis Séville vs Feyenoord Équipes probables

4-2-3-1
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
page.match.formation.title
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanV. GomezV. GomezA. OrtizA. OrtizM. BartraM. BartraIscoIscoAntonyAntonyA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsF. BernalF. BernalT. ParrottT. ParrottT. ErnstT. ErnstT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteL. ValenteL. ValenteN. FerriN. FerriA. Hadj MoussaA. Hadj Moussa
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Bétis Séville

Onze de départ

Feyenoord

Entraineur

  • M. Pellegrini
  • G. van Bronckhorst

Du côté du Bétis, Manuel Pellegrini devrait aligner un onze comprenant Alvaro Valles dans les buts, une défense articulée autour de Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz et Marc Bartra, avec Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal et Troy Parrott devant. Junior Firpo et Juan Hernandez sont absents sur blessure et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Feyenoord se présente avec un effectif également touché par les pépins physiques. Jordan Bos, Goncalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal et Shaqueel van Persie sont tous indisponibles. Giovanni van Bronckhorst devrait s'appuyer sur un onze probable composé de Tjark Ernst, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste, Mika Marmol, Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Luciano Valente, Nacho Ferri et Anis Hadj Moussa.

BET

BET - Forme

GET
V1-0
COR
N1-1
OSA
V5-2
POR
V3-2
BAR
D2-5
But marqué (encaissé)
12/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FEY

FEY - Forme

ZWO
V0-7
UTR
V5-0
AZ
V2-0
COM
V3-2
TEL
V3-4
But marqué (encaissé)
21/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Bétis Séville affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. La victoire la plus récente, 3-2 contre le FC Porto en Ligue des Champions, a été suivie d'une défaite 2-5 face au FC Barcelone en Liga. Sur cette période, le Bétis a marqué 12 buts et en a concédé 11, ce qui illustre à la fois le dynamisme offensif et la fragilité défensive du groupe de Pellegrini.

Feyenoord présente pour sa part un bilan de cinq victoires en cinq matches. Les Néerlandais ont battu Telstar 4-3 lors de leur dernier déplacement, après avoir disposé de Como 3-2 en Ligue des Champions. Les succès 7-0 contre Zwolle et 5-0 contre Utrecht en Eredivisie illustrent la puissance de feu de l'équipe de Van Bronckhorst. Au total, Feyenoord a inscrit 17 buts et en a concédé 7 sur cette séquence.

Face à face

Bétis SévilleNulFeyenoord
1
0
0
Ligue Europa
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FDM
2Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1

La seule confrontation répertoriée entre les deux clubs lors de ces cinq dernières années remonte au 29 janvier 2026, en Ligue Europa. Le Bétis Séville l'avait alors emporté 2-1 à domicile. Sur la base de cet unique précédent, le Bétis détient l'avantage avec une victoire, deux buts marqués et un seul encaissé.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, le Bétis Séville occupe la 10e place du classement général, tandis que Feyenoord pointe à la 24e position. Le Bétis aborde donc ce match avec un matelas de points plus confortable que son adversaire du soir, ce qui confère à cette rencontre un enjeu particulièrement important pour les Néerlandais, contraints de réagir pour ne pas décrocher dans la course à la qualification.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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