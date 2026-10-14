Bétis Séville vs FC Porto : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bétis Séville vs FC Porto : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Le match d'aujourd'hui entre Bétis Séville et FC Porto débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

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Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

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Aperçu du match

Du côté du Betis, Manuel Pellegrini devrait aligner un onze probable composé de Alvaro Valles, Natan, Hector Bellerin, Marc Bartra, Francisco Garcia, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Dani Ceballos et Troy Parrott. Junior Firpo est indisponible sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler pour les Verdiblancos.

Francesco Farioli devrait s'appuyer sur un onze probable composé de Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Pablo Rosario, Gabriel Veiga, Andre Silva, Pepe et Borja Sainz. Porto est privé de Zaidu Sanusi et William Gomes sur blessure, tandis que Jan Bednarek est suspendu. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Le Betis Séville présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Andalous ont conclu cette séquence par un large succès 5-2 contre Osasuna en Liga, après un match nul 1-1 à Deportivo de A Coruna. Ils ont également battu Getafe 1-0 et Villarreal 2-1 lors de cette période, en plus de leur victoire inaugurale en Ligue des Champions face à Lille (3-2). Sur ces cinq rencontres, le Betis a inscrit douze buts et en a concédé huit.

Le FC Porto affiche lui aussi quatre victoires pour une seule défaite sur ses cinq derniers matchs. Après leur revers 2-0 face à Manchester City, les Dragões ont enchaîné les succès, dont un 3-1 contre le Benfica et un 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal, ainsi qu'une victoire 2-1 à Maritimo. Porto a marqué onze buts et en a concédé quatre lors de cette période.

La seule confrontation répertoriée entre les deux clubs remonte à un match amical disputé le 19 juillet 2019, qui s'était soldé par un match nul 1-1 au stade du FC Porto. Aucune autre rencontre compétitive entre Betis Séville et Porto n'est disponible dans les données, faisant de ce duel en Ligue des Champions un affrontement largement inédit entre les deux formations.

Dans la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Betis Séville pointe à la onzième place, une position qui lui offre une certaine sérénité dans la course aux places qualificatives. Le FC Porto, classé 29e, se trouve dans une situation bien plus précaire et ne peut pas se permettre de repartir de Séville sans points.

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