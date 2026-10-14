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Bétis Séville vs FC Porto : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bétis Séville vs FC Porto
Bétis Séville
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Bétis Séville et FC Porto en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Bétis Séville vs FC Porto : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
Estadio Benito Villamarin

Le match d'aujourd'hui entre Bétis Séville et FC Porto débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

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Ligue des Champions - Journée 2
Estadio Benito Villamarin

Betis Séville - FC Porto est diffusé en direct en France sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL. Les options de visionnage sont indiquées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Bétis Séville vs FC Porto Équipes probables

4-2-3-1
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
page.match.formation.title
FC Porto crest
FC Porto
POR
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanH. BellerinH. BellerinM. BartraM. BartraF. GarciaF. GarciaA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoR. RiquelmeR. RiquelmeF. BernalF. BernalD. CeballosD. CeballosT. ParrottT. ParrottD. CostaD. CostaA. CostaA. CostaN. PerezN. PerezJ. KiwiorJ. KiwiorF. MouraF. MouraA. VarelaA. VarelaP. RosarioP. RosarioG. VeigaG. VeigaA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. Sainz
FC Porto crest
FC Porto
POR
4-2-3-1
Bétis Séville

Onze de départ

FC Porto

Entraineur

  • M. Pellegrini
  • F. Farioli

Du côté du Betis, Manuel Pellegrini devrait aligner un onze probable composé de Alvaro Valles, Natan, Hector Bellerin, Marc Bartra, Francisco Garcia, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Dani Ceballos et Troy Parrott. Junior Firpo est indisponible sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler pour les Verdiblancos.

Francesco Farioli devrait s'appuyer sur un onze probable composé de Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Pablo Rosario, Gabriel Veiga, Andre Silva, Pepe et Borja Sainz. Porto est privé de Zaidu Sanusi et William Gomes sur blessure, tandis que Jan Bednarek est suspendu. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

BET

BET - Forme

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
N1-1
OSA
V5-2
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
POR

POR - Forme

MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Betis Séville présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Andalous ont conclu cette séquence par un large succès 5-2 contre Osasuna en Liga, après un match nul 1-1 à Deportivo de A Coruna. Ils ont également battu Getafe 1-0 et Villarreal 2-1 lors de cette période, en plus de leur victoire inaugurale en Ligue des Champions face à Lille (3-2). Sur ces cinq rencontres, le Betis a inscrit douze buts et en a concédé huit.

Le FC Porto affiche lui aussi quatre victoires pour une seule défaite sur ses cinq derniers matchs. Après leur revers 2-0 face à Manchester City, les Dragões ont enchaîné les succès, dont un 3-1 contre le Benfica et un 4-1 contre Casa Pia AC en Liga Portugal, ainsi qu'une victoire 2-1 à Maritimo. Porto a marqué onze buts et en a concédé quatre lors de cette période.

Face à face

Bétis SévilleNulFC Porto
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
1Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué1/1

La seule confrontation répertoriée entre les deux clubs remonte à un match amical disputé le 19 juillet 2019, qui s'était soldé par un match nul 1-1 au stade du FC Porto. Aucune autre rencontre compétitive entre Betis Séville et Porto n'est disponible dans les données, faisant de ce duel en Ligue des Champions un affrontement largement inédit entre les deux formations.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Betis Séville pointe à la onzième place, une position qui lui offre une certaine sérénité dans la course aux places qualificatives. Le FC Porto, classé 29e, se trouve dans une situation bien plus précaire et ne peut pas se permettre de repartir de Séville sans points.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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