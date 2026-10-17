A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Le match entre le Real Betis et le FC Barcelone est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de streaming et de chaînes TV sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Bétis Séville contre FC Barcelone avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Bétis Séville vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Le match d'aujourd'hui entre Bétis Séville et FC Barcelone débutera à 17 oct. 2026, 18:30.

Du côté du Betis, Manuel Pellegrini devrait aligner Alvaro Valles dans les buts, avec une défense composée de Hector Bellerin, Diego Llorente, Francisco Garcia et Natan. Le milieu de terrain devrait voir Pablo Fornals, Isco et Marc Roca évoluer ensemble, avec Rodrigo Riquelme et Abdessamad Ezzalzouli sur les ailes et Juan Hernandez en pointe. Junior Firpo est absent sur blessure, et aucune suspension n'est à signaler.

Pour Barcelone, Hansi Flick devrait s'appuyer sur Joan Garcia dans les cages, avec une défense à quatre composée de Jules Koundé, Xavi Espart, Gerard Martin et Eric Garcia. Rodri est attendu au milieu, aux côtés de Dani Olmo et Gavi, tandis que Lamine Yamal, Anthony Gordon et Gabriel Jesus devraient former le trio offensif. Roony Bardghji, Frenkie de Jong et Raphinha sont tous les trois indisponibles sur blessure.

Le Real Betis présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, avec douze buts marqués et huit encaissés. Leur dernière sortie, une victoire 3-2 contre le FC Porto en Ligue des Champions, illustre leur capacité à renverser des situations compliquées. Les Sévillans avaient auparavant écrasé Osasuna 5-2 en Liga, leur seul faux pas étant un match nul 1-1 à Deportivo de A Coruna.

Barcelone affiche quant à lui un bilan parfait sur ses cinq dernières rencontres, avec cinq victoires, dix-sept buts marqués et seulement deux encaissés. Après leur succès 4-1 face à Galatasaray en Ligue des Champions, les Blaugrana avaient notamment écrasé le Racing Santander 7-2 et le FC Séville 3-1 en Liga. Cette régularité défensive et offensive fait du Barça l'équipe la plus en forme du championnat.

Lors de leur dernier affrontement, disputé en Liga le 17 mai 2026, Barcelone s'était imposé 3-1 à domicile face au Betis. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Barcelone domine nettement, avec notamment une victoire 5-3 à Séville en décembre 2025 et un succès 5-1 en Coupe du Roi en janvier 2025. Le Betis n'a arraché qu'un nul 2-2 à domicile lors de leur rencontre de décembre 2024, soulignant la difficulté des Verdiblancos à contenir les Catalans ces dernières saisons.

En Liga, Barcelone occupe la première place du classement, tandis que le Real Betis pointe à la troisième position. Un succès des locaux réduirait l'écart avec le leader et relancerait la course au titre, ce qui donne à cette rencontre un enjeu direct sur la hiérarchie en haut du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.