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Bayern Munich vs Real Madrid Femenino : avant-match, où voir en direct, streaming, chaînes TV et horaire du match aujourd’hui

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Bayern Munich vs Real Madrid Femenino : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Real Madrid Femenino débutera à 28 oct. 2026, 18:45.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée si vous voyagez à l'étranger. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Les details du match et des equipes

Bayern Munich vs Real Madrid Femenino Équipes probables

Entraineur

  • J. Barcala
FCB

FCB - Forme

BMG
V1-2
BEN
V0-3
FFC
V0-1
STU
V5-0
RBL
V1-5
But marqué (encaissé)
16/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RMA

RMA - Forme

RSD
V3-5
MCI
N1-1
BAR
D7-0
ESP
V3-1
GRA
V3-2
But marqué (encaissé)
12/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
N
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
N
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
N
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
N
V
6
InterInterINT
211021+14
N
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
N
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
N
N
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
N
N
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
N
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
N
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
N
16
RomaRomaROM
201106-61
D
N
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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