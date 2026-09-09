Bayern Munich vs Bodoe/Glimt : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Bodoe/Glimt débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match entre Bayern Munich et Bodø/Glimt est diffusé en France sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL. Retrouvez toutes les options pour suivre la rencontre en direct via les liens ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait aligner un onze composé de Manuel Neuer dans les buts, une défense à quatre avec Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano et Konrad Laimer, un milieu articulé autour de Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, avec Jamal Musiala en soutien, et un trio offensif formé de Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe bavarois.

Bodø/Glimt sera privé de plusieurs éléments pour ce déplacement : Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen et Isak Sjong sont tous indisponibles sur blessure. Kjetil Knutsen devrait s'appuyer sur Ola Brynhildsen en pointe, avec Sondre Brunstad Fet et Patrick Berg dans l'entrejeu.

Le Bayern Munich présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Les Bavarois ont notamment écrasé le VfB Stuttgart 5-1 en Bundesliga et ont remporté la Super Coupe face au Borussia Dortmund (2-1), avant de concéder un match nul 0-0 contre Schalke 04 lors de la plus récente rencontre. Sur ces cinq matchs, Munich a inscrit douze buts et n'en a concédé qu'un seul.

Bodø/Glimt affiche quant à lui cinq victoires en cinq matchs. Le club norvégien a notamment dominé Rosenborg 4-2 en Eliteserien et s'est imposé deux fois face à NEC Nimègue en qualification pour la Ligue des Champions (3-0 et 3-1). Bodø/Glimt a marqué quinze buts sur cette série, tout en restant invaincus.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Bayern Munich et Bodø/Glimt. Ce match constitue donc une première rencontre officielle entre les deux clubs.

Dans le classemente de la Ligue des Champions, Bayern Munich et Bodø/Glimt occupent tous deux la septième place à l'entame de cette phase de compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.