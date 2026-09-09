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Bayern Munich vs Bodø/Glimt : détails du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Bayern Munich et Bodø/Glimt? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Bayern Munich vs Bodoe/Glimt : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Bodoe/Glimt débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match entre Bayern Munich et Bodø/Glimt est diffusé en France sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL. Retrouvez toutes les options pour suivre la rencontre en direct via les liens ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Bayern Munich vs Bodoe/Glimt Équipes probables

4-2-3-1
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Formation
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
M. NeuerM. NeuerA. DaviesA. DaviesJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. MusialaJ. MusialaL. DiazL. DiazA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseH. KaneH. KaneN. HaikinN. HaikinF. SjoevoldF. SjoevoldO. BjoertuftO. BjoertuftF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. BlombergA. HelmersenA. HelmersenO. BrynhildsenO. Brynhildsen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-2-3-1
Bayern Munich

Onze de départ

Bodoe/Glimt

Entraineur

  • V. Kompany
  • K. Knutsen

Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait aligner un onze composé de Manuel Neuer dans les buts, une défense à quatre avec Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano et Konrad Laimer, un milieu articulé autour de Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, avec Jamal Musiala en soutien, et un trio offensif formé de Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe bavarois.

Bodø/Glimt sera privé de plusieurs éléments pour ce déplacement : Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen et Isak Sjong sont tous indisponibles sur blessure. Kjetil Knutsen devrait s'appuyer sur Ola Brynhildsen en pointe, avec Sondre Brunstad Fet et Patrick Berg dans l'entrejeu.

FCB

FCB - Forme

HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
N0-0
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BOD

BOD - Forme

NEC
V1-3
NEC
V3-0
F/S
V0-5
RBK
V4-2
FRE
V1-2
But marqué (encaissé)
17/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Bayern Munich présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Les Bavarois ont notamment écrasé le VfB Stuttgart 5-1 en Bundesliga et ont remporté la Super Coupe face au Borussia Dortmund (2-1), avant de concéder un match nul 0-0 contre Schalke 04 lors de la plus récente rencontre. Sur ces cinq matchs, Munich a inscrit douze buts et n'en a concédé qu'un seul.

Bodø/Glimt affiche quant à lui cinq victoires en cinq matchs. Le club norvégien a notamment dominé Rosenborg 4-2 en Eliteserien et s'est imposé deux fois face à NEC Nimègue en qualification pour la Ligue des Champions (3-0 et 3-1). Bodø/Glimt a marqué quinze buts sur cette série, tout en restant invaincus.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Bayern Munich et Bodø/Glimt. Ce match constitue donc une première rencontre officielle entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classemente de la Ligue des Champions, Bayern Munich et Bodø/Glimt occupent tous deux la septième place à l'entame de cette phase de compétition.

Comment utiliser un VPN ?

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Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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