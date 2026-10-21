A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Ce match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Arsenal est diffusé en France sur CANAL+. Vous pouvez suivre la rencontre sur CANAL+ Live, Canal+ Foot ou via la plateforme myCANAL.

Comment regarder Bayern Munich contre Arsenal avec un VPN

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Bayern Munich vs Arsenal : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Arsenal débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait aligner un onze avec Manuel Neuer dans les buts, devant une défense composée de Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Alphonso Davies. Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic animeront le milieu, avec Lennart Karl, Luis Diaz et Ismael Saibari en soutien de Harry Kane. Jamal Musiala est blessé et forfait, tandis que Michael Olise est suspendu.

Mikel Arteta devrait s'appuyer sur David Raya dans les buts, avec une défense à quatre composée de Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel et Ezri Konsa. Martin Odegaard et Declan Rice formeront le double pivot, avec Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly et Bukayo Saka autour de Kai Havertz en pointe. Piero Hincapie, William Saliba et Christos Tzolis sont tous les trois indisponibles sur blessure.

Le Bayern Munich affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Les Bavarois restent sur une victoire 6-1 contre Leipzig en Bundesliga, leur résultat le plus probant de la période, et ont aussi battu Elversberg 2-1. Ils ont toutefois concédé des nuls 3-3 face à Viking en Ligue des Champions et 2-2 contre Augsbourg, signalant une certaine fragilité défensive. Au total, Munich a inscrit 19 buts et en a concédé 7 sur ces cinq rencontres.

Arsenal présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur la même période. Les Gunners ont enchaîné trois succès consécutifs, dont un 3-0 face à Lille en Ligue des Champions et un 2-1 contre Leeds en Premier League. La seule contre-performance est une défaite 3-0 face à Brighton. Arsenal a marqué 10 buts et en a encaissé 4 au cours de ces cinq matchs.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 26 novembre 2025, lorsqu'Arsenal s'était imposé 3-1 face au Bayern Munich à l'Emirates Stadium en phase de ligue de la Ligue des Champions. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue des Champions, le Bayern compte deux victoires pour une d'Arsenal, avec deux matchs nuls. Les Bavarois avaient notamment dominé les deux manches de leur affrontement en 2017, s'imposant 5-1 à l'Allianz Arena puis 1-5 à l'Emirates.

En phase de ligue de la Ligue des Champions, Arsenal occupe la 7e place tandis que le Bayern Munich pointe au 10e rang. Les deux équipes ont donc tout intérêt à s'imposer ce soir pour se rapprocher du top 8 qui garantit la qualification directe pour les huitièmes de finale.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.