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Bayern Munich vs Arsenal: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bayern Munich vs Arsenal
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Bayern Munich et Arsenal, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue des Champions - Journée 3
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Ce match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Arsenal est diffusé en France sur CANAL+. Vous pouvez suivre la rencontre sur CANAL+ Live, Canal+ Foot ou via la plateforme myCANAL.

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Comment regarder Bayern Munich contre Arsenal avec un VPN

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Bayern Munich vs Arsenal : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et Arsenal débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Bayern Munich vs Arsenal Équipes probables

4-2-3-1
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. KarlL. KarlL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. SakaB. SakaK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Munich

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait aligner un onze avec Manuel Neuer dans les buts, devant une défense composée de Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Alphonso Davies. Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic animeront le milieu, avec Lennart Karl, Luis Diaz et Ismael Saibari en soutien de Harry Kane. Jamal Musiala est blessé et forfait, tandis que Michael Olise est suspendu.

Mikel Arteta devrait s'appuyer sur David Raya dans les buts, avec une défense à quatre composée de Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel et Ezri Konsa. Martin Odegaard et Declan Rice formeront le double pivot, avec Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly et Bukayo Saka autour de Kai Havertz en pointe. Piero Hincapie, William Saliba et Christos Tzolis sont tous les trois indisponibles sur blessure.

FCB

FCB - Forme

ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
N2-2
VIK
N3-3
RBL
V6-1
But marqué (encaissé)
20/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ARS

ARS - Forme

IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Bayern Munich affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Les Bavarois restent sur une victoire 6-1 contre Leipzig en Bundesliga, leur résultat le plus probant de la période, et ont aussi battu Elversberg 2-1. Ils ont toutefois concédé des nuls 3-3 face à Viking en Ligue des Champions et 2-2 contre Augsbourg, signalant une certaine fragilité défensive. Au total, Munich a inscrit 19 buts et en a concédé 7 sur ces cinq rencontres.

Arsenal présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur la même période. Les Gunners ont enchaîné trois succès consécutifs, dont un 3-0 face à Lille en Ligue des Champions et un 2-1 contre Leeds en Premier League. La seule contre-performance est une défaite 3-0 face à Brighton. Arsenal a marqué 10 buts et en a encaissé 4 au cours de ces cinq matchs.

Face à face

Bayern MunichNulArsenal
3
1
1
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
FDM
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
14Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 26 novembre 2025, lorsqu'Arsenal s'était imposé 3-1 face au Bayern Munich à l'Emirates Stadium en phase de ligue de la Ligue des Champions. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue des Champions, le Bayern compte deux victoires pour une d'Arsenal, avec deux matchs nuls. Les Bavarois avaient notamment dominé les deux manches de leur affrontement en 2017, s'imposant 5-1 à l'Allianz Arena puis 1-5 à l'Emirates.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En phase de ligue de la Ligue des Champions, Arsenal occupe la 7e place tandis que le Bayern Munich pointe au 10e rang. Les deux équipes ont donc tout intérêt à s'imposer ce soir pour se rapprocher du top 8 qui garantit la qualification directe pour les huitièmes de finale.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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