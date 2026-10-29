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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 29 oct. 2026 - 13:45 Generali Arena

Le match est diffusé en direct sur Disney+. Les options de live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Austria Wien W contre Juventus avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Austria Wien W vs Juventus : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 29 oct. 2026 - 13:45 Generali Arena

Le match d'aujourd'hui entre Austria Wien W et Juventus débutera à 29 oct. 2026, 18:45.

Du côté d'Austria Wien W, Stefan Kenesei ne signale aucune blessure ni suspension confirmée pour ce match. Aucun onze probable n'a encore été communiqué par le club ; les dernières nouvelles seront mises à jour avant le coup d'envoi.

Pour la Juventus, Isaac Guerrero ne fait état d'aucun forfait ni sanction disciplinaire à ce stade. Aucune composition prévisionnelle n'a été annoncée ; des informations complémentaires sont attendues à l'approche du match.

Austria Wien W affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 1-1 contre l'Inter en Ligue des Champions, après une défaite 1-0 face à Chelsea. En qualifications, les Viennoises avaient inscrit neuf buts en deux matchs contre Brann et Farul Constanta, signe d'une vraie puissance offensive sur certains soirs.

La Juventus compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs. La dernière sortie des Turinoises s'est terminée par une lourde défaite 5-2 contre la Roma en Serie A Femminile. Avant cette série noire, elles avaient signé un 3-0 convaincant contre BK Haecken FF en Ligue des Champions et un 3-1 en championnat face à Naples. Trois défaites de rang en championnat constituent un signal d'alarme difficile à ignorer.

Aucune donnée de confrontations directes n'est disponible entre Austria Wien W et la Juventus. Ce match représente donc une rencontre inédite entre les deux formations à ce niveau de la compétition.

Au classement de la Ligue des Champions féminine, Austria Wien W occupe la 14e place, tandis que la Juventus pointe à la 9e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.