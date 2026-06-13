Coupe du monde - Grp. D BC Place Vancouver

La chaîne TV et les options de live stream pour regarder Australie vs Türkiye sont indiquées ci-dessous. En France, le match est diffusé sur beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Australie contre Türkiye avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Australie vs Türkiye : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. D BC Place Vancouver

Le match d'aujourd'hui entre Australie et Türkiye débutera à 14 juin 2026, 06:00.





Du côté australien, le sélectionneur Tony Popovic n'a communiqué aucun forfait ni suspension avant ce match d'ouverture. Aucune composition probable officielle n'a été dévoilée à ce stade. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Türkiye, Vincenzo Montella n'a signalé aucune absence dans son groupe. Le staff technique n'a pas non plus publié de onze de départ probable pour l'instant. Des mises à jour seront intégrées dès que les informations officielles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Australie présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, tous disputés en matchs amicaux. Lors de sa dernière sortie, le 6 juin 2026, les Socceroos ont concédé le nul 1-1 face à la Suisse. Ils avaient auparavant battu le Curaçao 5-1 et le Cameroun 1-0 en mars, avant de s'incliner 1-0 contre le Mexique fin mai. La lourde défaite 3-0 face à la Colombie en novembre 2025 reste le résultat le plus négatif de cette série.

La Türkiye affiche quant à elle quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières rencontres, pour un bilan offensif de neuf buts marqués et trois concédés. Les Croissant-Étoiles ont conclu leur préparation par un succès 2-1 contre le Venezuela le 6 juin 2026. Avant cela, ils avaient enchaîné trois victoires consécutives : 4-0 contre la Macédoine du Nord, 0-1 au Kosovo et 1-0 contre la Roumanie, ces deux derniers résultats ayant été obtenus en qualification pour la Coupe du Monde. Leur seul faux pas dans cette série remonte à novembre 2025, avec un match nul 2-2 contre l'Espagne.

AUS Derniers matches TUR 0 0 Nul 2 Victoires Australie 0 - 1 Türkiye

Australie 1 - 3 Türkiye 1 Buts marqués 4 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2





Les deux nations ne se sont affrontées qu'à deux reprises dans les données disponibles, toutes deux lors d'amicaux disputés en mai 2004. La Türkiye s'est imposée 1-0 à domicile le 24 mai, puis a récidivé trois jours plus tôt avec une victoire 3-1 contre l'Australie. Le bilan historique entre les deux sélections est donc entièrement favorable à la Türkiye, qui n'a jamais concédé la victoire face aux Socceroos.





Dans le Groupe D de la Coupe du Monde 2026, l'Australie occupe la première place du classement, tandis que la Türkiye pointe à la troisième position avant le coup d'envoi de cette première journée.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.