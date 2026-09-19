Atlético Madrid vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Le match d'aujourd'hui entre Atlético Madrid et Real Madrid débutera à 20 sept. 2026, 16:15.

Où regarder le match ?

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Aperçu du match

Du côté de l'Atlético, Diego Simeone devra composer sans Pablo Barrios et Alexander Sørloth, tous deux à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Jan Oblak dans les buts, devant une défense composée de Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko et Alejandro Baena. Kang-In Lee, Morten Hjulmand, Marcos Llorente et Koke se partageraient le milieu de terrain, avec Giuliano Simeone et Jonathan David en pointe.

José Mourinho devra se passer d'Eder Militao, Rodrygo et Ferland Mendy pour cette réception. Le Real Madrid devrait s'appuyer sur Thibaut Courtois dans les buts, avec Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Dean Huijsen en défense. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler animeront le milieu, tandis que Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé formeront le trio offensif.

L'Atlético Madrid affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les hommes de Simeone restent sur deux succès consécutifs en LaLiga, dont une large victoire 4-0 face à Osasuna le 16 septembre, après un 3-0 contre Real Sociedad. Ils ont toutefois subi une défaite 2-1 contre Liverpool en Ligue des Champions et se sont inclinés 3-0 face à Athletic Bilbao en championnat. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, l'Atlético a inscrit onze buts et en a encaissé sept.

Le Real Madrid présente lui aussi un bilan de quatre victoires pour une défaite. Les Merengues ont battu Elche 3-2 à l'extérieur en déplacement le 15 septembre, avant un succès 4-1 contre Rayo Vallecano. Ils ont également dominé l'Inter 2-1 en Ligue des Champions, mais ont concédé une défaite 1-0 à Séville. Madrid a marqué quatorze buts et n'en a encaissé que cinq sur cette séquence.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 22 mars 2026 en LaLiga, avec une victoire du Real Madrid 3-2 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, le Real Madrid s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, contre une pour l'Atlético, plus une victoire des Colchoneros en Ligue des Champions en mars 2025. Le derby madrilène reste une série serrée, avec des écarts souvent minimes et des renversements de situation fréquents, comme en témoigne la large victoire 5-2 de l'Atlético au Metropolitano en septembre 2025.

En LaLiga, l'Atlético Madrid occupe la quatrième place tandis que le Real Madrid est deuxième au classement. Ce derby prend donc une dimension supplémentaire pour les deux équipes, qui cherchent à s'installer parmi les prétendants au titre dès le début de l'exercice.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.