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Atlético Madrid vs Manchester United: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Atlético Madrid vs Manchester United
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Atlético Madrid et Manchester United, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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En France, le match est diffusé sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez les options pour suivre la rencontre en direct ci-dessous.

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Comment regarder Atlético Madrid contre Manchester United avec un VPN

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Atlético Madrid vs Manchester United : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
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Le match d'aujourd'hui entre Atlético Madrid et Manchester United débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Atlético Madrid vs Manchester United Équipes probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoA. GrimaldoA. GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneM. HjulmandM. HjulmandJ. AlvarezJ. AlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezB. MbeumoB. MbeumoB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaC. BalebaC. BalebaY. TielemansY. TielemansM. RashfordM. Rashford
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atlético Madrid

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Du côté de l'Atlético Madrid, Diego Simeone ne déplore aucune absence et devrait aligner un onze de départ solide. Le gardien Jan Oblak sera protégé par une défense composée de Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero et Alejandro Grimaldo. Le milieu de terrain sera animé par Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios et Alejandro Baena, tandis que Julian Alvarez et Kang-In Lee formeront le duo offensif.

Manchester United doit composer avec une liste d'absents conséquente. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte et Patrick Dorgu sont tous indisponibles sur blessure. L'onze probable de Carrick devrait voir Senne Lammens dans les buts, une défense à quatre avec Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro et Lisandro Martinez, un milieu composé de Bruno Fernandes, Carlos Baleba et Youri Tielemans, et un trio offensif formé de Bryan Mbeumo, Marcus Rashford et Matheus Cunha.

ATM

ATM - Forme

LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MUN

MUN - Forme

SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
N1-1
TOT
N1-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L'Atlético Madrid présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un succès 1-2 à Deportivo Alaves en Liga. Les Colchoneros ont également battu le Real Madrid 2-1 et écrasé Osasuna 4-0 lors de cette série. Leur seule défaite est venue en Ligue des Champions face à Liverpool (2-1). Sur l'ensemble de ces cinq matchs, l'Atlético a inscrit dix buts et en a concédé quatre.

Manchester United n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, pour un nul et trois défaites. Le résultat le plus récent est un match nul 1-1 à Tottenham en Premier League. La seule victoire est venue en Ligue des Champions face à Sabah FK (4-0), tandis que des défaites contre Brighton en Carabao Cup et contre Manchester City en championnat complètent un bilan préoccupant. Les Red Devils ont marqué sept buts et en ont encaissé six sur cette période.

Face à face

Atlético MadridNulManchester United
2
1
1
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Ligue des Champions
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
4Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte à un match amical en août 2026, remporté par Manchester United sur le score de 2-1. Avant cela, les deux équipes s'étaient affrontées en Ligue des Champions lors de la saison 2021-22 : Atlético s'était imposé 1-0 à Old Trafford au match retour, après un nul 1-1 à Madrid à l'aller. Sur les quatre confrontations disponibles, l'Atlético Madrid mène avec deux victoires contre une pour Manchester United, et un match nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, l'Atlético Madrid occupe la 25e place du classement général, tandis que Manchester United est quatrième. Les Red Devils abordent donc ce déplacement avec une meilleure position européenne que leur adversaire du soir.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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