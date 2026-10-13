A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

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Comment regarder Atlético Madrid contre Manchester United avec un VPN

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Atlético Madrid vs Manchester United : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Le match d'aujourd'hui entre Atlético Madrid et Manchester United débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Du côté de l'Atlético Madrid, Diego Simeone ne déplore aucune absence et devrait aligner un onze de départ solide. Le gardien Jan Oblak sera protégé par une défense composée de Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero et Alejandro Grimaldo. Le milieu de terrain sera animé par Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios et Alejandro Baena, tandis que Julian Alvarez et Kang-In Lee formeront le duo offensif.

Manchester United doit composer avec une liste d'absents conséquente. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte et Patrick Dorgu sont tous indisponibles sur blessure. L'onze probable de Carrick devrait voir Senne Lammens dans les buts, une défense à quatre avec Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro et Lisandro Martinez, un milieu composé de Bruno Fernandes, Carlos Baleba et Youri Tielemans, et un trio offensif formé de Bryan Mbeumo, Marcus Rashford et Matheus Cunha.

L'Atlético Madrid présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un succès 1-2 à Deportivo Alaves en Liga. Les Colchoneros ont également battu le Real Madrid 2-1 et écrasé Osasuna 4-0 lors de cette série. Leur seule défaite est venue en Ligue des Champions face à Liverpool (2-1). Sur l'ensemble de ces cinq matchs, l'Atlético a inscrit dix buts et en a concédé quatre.

Manchester United n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, pour un nul et trois défaites. Le résultat le plus récent est un match nul 1-1 à Tottenham en Premier League. La seule victoire est venue en Ligue des Champions face à Sabah FK (4-0), tandis que des défaites contre Brighton en Carabao Cup et contre Manchester City en championnat complètent un bilan préoccupant. Les Red Devils ont marqué sept buts et en ont encaissé six sur cette période.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte à un match amical en août 2026, remporté par Manchester United sur le score de 2-1. Avant cela, les deux équipes s'étaient affrontées en Ligue des Champions lors de la saison 2021-22 : Atlético s'était imposé 1-0 à Old Trafford au match retour, après un nul 1-1 à Madrid à l'aller. Sur les quatre confrontations disponibles, l'Atlético Madrid mène avec deux victoires contre une pour Manchester United, et un match nul.

En Ligue des Champions, l'Atlético Madrid occupe la 25e place du classement général, tandis que Manchester United est quatrième. Les Red Devils abordent donc ce déplacement avec une meilleure position européenne que leur adversaire du soir.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.