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A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 10 24 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Les options de chaîne TV et de live stream pour ce match de LaLiga sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Atlético Madrid contre Deportivo de A Coruna avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruna : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 10 24 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Le match d'aujourd'hui entre Atlético Madrid et Deportivo de A Coruna débutera à 24 oct. 2026, 21:00.

Du côté de l'Atlético Madrid, Diego Simeone devrait aligner un onze avec Jan Oblak dans les buts, une défense composée de Le Normand, Daniel Martinez, Marc Pubill et David Hancko, et un milieu animé par Pablo Barrios, Morten Hjulmand et Giuliano Simeone. Kang-In Lee, Ademola Lookman et Jonathan David complètent le dispositif offensif. Koke et Cristian Romero sont tous deux absents sur blessure.

Pour le Deportivo de La Corogne, Antonio Hidalgo devra se passer de plusieurs joueurs importants : Zakaria Eddahchouri, Marc Casado, Pierre-Emerick Aubameyang, Noé Carrillo, Bright Ede et Yeremay Hernandez sont tous indisponibles. L'équipe probable voit Leo Roman dans les buts, avec Ximo Navarro, José Giménez, Miguel Loureiro et Giacomo Quagliata en défense, et un milieu composé de Mario Soriano, Riki Rodríguez, Luismi Cruz et Diego Villares, épaulés par Bil Nsongo et Jonathan Asp en attaque.

L'Atlético Madrid présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le VfB Stuttgart en Ligue des Champions, et ils ont également dominé Manchester United 2-0 lors de la journée précédente en C1. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, les Madrilènes ont inscrit sept buts et n'en ont concédé que deux, témoignant d'une solidité défensive remarquable.

Le Deportivo de La Corogne affiche un bilan plus mitigé : aucune victoire, deux nuls et trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 1-1 contre Levante en LaLiga, tandis qu'ils ont subi une défaite 3-2 face à la Real Sociedad. Sur ces cinq matchs, les Galiciens ont marqué cinq buts et en ont encaissé sept.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 13 janvier 2026, en Coupe du Roi, où l'Atlético Madrid s'était imposé 1-0 à La Corogne. Sur les cinq derniers affrontements recensés, l'Atlético domine nettement avec quatre victoires contre un seul nul, sans aucune victoire pour le Deportivo. Les matchs précédents en LaLiga, disputés entre 2016 et 2018, confirment la supériorité historique des Colchoneros dans cette opposition.

En LaLiga, l'Atlético Madrid occupe la deuxième place du classement, ce qui en fait l'un des principaux rivaux du leader pour le titre. Le Deportivo de La Corogne, neuvième, se situe dans le ventre mou du championnat et cherche à se rapprocher du haut de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.