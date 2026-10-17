A quelle heure commence le jeu ?

Major League Soccer - Journée 30 17 oct. 2026 - 19:30 Mercedes-Benz Stadium

Atlanta United vs Inter Miami CF est diffusé en direct sur Apple TV. Pour la saison MLS 2026, l'intégralité des matchs est intégrée à l'abonnement standard Apple TV, sans pass séparé nécessaire.

Comment regarder Atlanta United contre Inter Miami CF avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Atlanta United vs Inter Miami CF : heure du coup d'envoi

Major League Soccer - Journée 30 17 oct. 2026 - 19:30 Mercedes-Benz Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Atlanta United et Inter Miami CF débutera à 18 oct. 2026, 01:30.

Gerardo Martino n'a pas encore communiqué de composition probable pour Atlanta United avant cette rencontre. Aucune information sur les blessures ou les suspensions n'est disponible pour les locaux ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi dès que le club publiera les informations officielles.

Kily Gonzalez est dans la même situation du côté d'Inter Miami CF. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée pour les visiteurs, et le onze probable sera publié lorsqu'il sera disponible avant le match.

Atlanta United affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre CF Montreal le 14 octobre, bien qu'ils aient subi une défaite 1-3 contre FC Cincinnati avant cela. Les Five Stripes ont également partagé les points avec New York City FC (2-2) et DC United (0-0), et se sont imposés 1-0 à Portland. Sur ces cinq rencontres, Atlanta a inscrit six buts et en a concédé six.

Inter Miami présente quant à eux un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est cette victoire 2-0 à domicile contre New York City FC, qui a officialisé leur qualification pour les playoffs. Miami a également battu DC United 4-0 et Cruz Azul 2-0 en Campeones Cup, leur seule défaite dans cette série étant un revers 2-1 contre Columbus Crew. Les Herons ont marqué dix buts et en ont concédé quatre sur ces cinq matchs.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 6 septembre 2026, lorsqu'Inter Miami et Atlanta United se sont quittés sur un match nul 2-2 en MLS. Sur les cinq dernières confrontations directes, Inter Miami détient le meilleur bilan avec trois victoires contre deux pour Atlanta, dont un succès 4-0 à domicile en octobre 2025 et une victoire 2-1 à Atlanta en mars 2025.

En Conférence Est, Inter Miami occupe la deuxième place et figure parmi les favoris pour arracher l'une des meilleures têtes de série en playoffs. Atlanta United est 14e, dans l'obligation de gagner des points pour maintenir de minces espoirs de qualification postseason.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.