Aston Villa vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Nottingham Forest débutera à 12 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match?

Le match Aston Villa - Nottingham Forest est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery devra composer sans Brian Madjo, Amadou Onana et Leon Goretzka, tous blessés. Joao Gomes est suspendu, ce qui ampute encore davantage le milieu de terrain des Villans. Le onze probable alignerait Zion Suzuki dans les buts, avec une défense composée de Matty Cash, Ian Maatsen, Victor Nilsson Lindelöf et Tyrone Mings, tandis que Nicolas Jackson est attendu en pointe.

Nottingham Forest sera privé de Nicolo Savona, seul joueur figurant sur la liste des blessés. Oliver Glasner devrait s'appuyer sur un onze stable avec Matz Sels dans les buts, Liam Delap en attaque et Morgan Gibbs-White dans le rôle de meneur de jeu. Aucune suspension n'est à signaler du côté des Reds.

Aston Villa présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs. La plus récente sortie est une victoire 3-2 à Bruges en Ligue des Champions, précédée d'un nul 0-0 contre Hull en Premier League. Les Villans ont également subi des revers contre Arsenal (0-1) et Brighton (0-4), et ont perdu 2-1 face à Mönchengladbach en match amical. Sur cette période, Villa a inscrit sept buts et en a concédé huit.

Nottingham Forest affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le dernier résultat en date est un nul 0-0 contre Tottenham en Premier League, après un match nul 2-2 à Anfield face à Liverpool. Les Reds ont perdu 0-2 contre Leeds en Carabao Cup et 0-1 en championnat face aux mêmes adversaires, mais ont débuté cette séquence par une victoire 2-0 contre Brest. Forest a marqué quatre buts et en a concédé cinq sur cette période.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 7 mai 2026, lorsqu'Aston Villa a écrasé Nottingham Forest 4-0 en Ligue Europa. Forest avait néanmoins pris l'avantage lors du match aller, s'imposant 1-0 à domicile le 30 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations, Aston Villa domine avec trois victoires contre une pour Forest, et un match nul. Les Villans ont inscrit onze buts et en ont concédé quatre dans ces cinq rencontres.

En Premier League, Aston Villa occupe la 17e place au classement, tandis que Nottingham Forest se trouve un rang au-dessus, à la 16e position.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.