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Aston Villa vs Nottingham Forest : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Aston Villa vs Nottingham Forest
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Comment regarder le match de Premier League entre Aston Villa et Nottingham Forest en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Aston Villa vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 4
Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Nottingham Forest débutera à 12 sept. 2026, 16:00.

Où regarder le match?

Le match Aston Villa - Nottingham Forest est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Aston Villa vs Nottingham Forest Équipes probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formation
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfT. MingsT. MingsE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. Barkleyteam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsX. SchlagerX. SchlagerI. JesusI. JesusM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

Onze de départ

Nottingham Forest

Entraineur

  • U. Emery
  • O. Glasner

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery devra composer sans Brian Madjo, Amadou Onana et Leon Goretzka, tous blessés. Joao Gomes est suspendu, ce qui ampute encore davantage le milieu de terrain des Villans. Le onze probable alignerait Zion Suzuki dans les buts, avec une défense composée de Matty Cash, Ian Maatsen, Victor Nilsson Lindelöf et Tyrone Mings, tandis que Nicolas Jackson est attendu en pointe.

Nottingham Forest sera privé de Nicolo Savona, seul joueur figurant sur la liste des blessés. Oliver Glasner devrait s'appuyer sur un onze stable avec Matz Sels dans les buts, Liam Delap en attaque et Morgan Gibbs-White dans le rôle de meneur de jeu. Aucune suspension n'est à signaler du côté des Reds.

AVL

AVL - Forme

BMG
D2-1
BHA
D4-0
ARS
D0-1
HUL
N0-0
CLB
V2-3
But marqué (encaissé)
4/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
NFO

NFO - Forme

B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
LIV
N2-2
TOT
N0-0
But marqué (encaissé)
4/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Aston Villa présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs. La plus récente sortie est une victoire 3-2 à Bruges en Ligue des Champions, précédée d'un nul 0-0 contre Hull en Premier League. Les Villans ont également subi des revers contre Arsenal (0-1) et Brighton (0-4), et ont perdu 2-1 face à Mönchengladbach en match amical. Sur cette période, Villa a inscrit sept buts et en a concédé huit.

Nottingham Forest affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le dernier résultat en date est un nul 0-0 contre Tottenham en Premier League, après un match nul 2-2 à Anfield face à Liverpool. Les Reds ont perdu 0-2 contre Leeds en Carabao Cup et 0-1 en championnat face aux mêmes adversaires, mais ont débuté cette séquence par une victoire 2-0 contre Brest. Forest a marqué quatre buts et en a concédé cinq sur cette période.

Face à face

Aston VillaNulNottingham Forest
3
1
1
Ligue Europa
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FDM
Ligue Europa
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FDM
10Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 7 mai 2026, lorsqu'Aston Villa a écrasé Nottingham Forest 4-0 en Ligue Europa. Forest avait néanmoins pris l'avantage lors du match aller, s'imposant 1-0 à domicile le 30 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations, Aston Villa domine avec trois victoires contre une pour Forest, et un match nul. Les Villans ont inscrit onze buts et en ont concédé quatre dans ces cinq rencontres.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Aston Villa occupe la 17e place au classement, tandis que Nottingham Forest se trouve un rang au-dessus, à la 16e position.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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