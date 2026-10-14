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Aston Villa vs Fenerbahce : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Aston Villa vs Fenerbahce
Aston Villa
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Aston Villa et Fenerbahce en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Aston Villa vs Fenerbahce : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Fenerbahce débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

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Ligue des Champions - Journée 2
Villa Park

La rencontre est diffusée en France sur Canal+ Sport et accessible via myCANAL. Les options de streaming et de chaînes TV sont indiquées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Aston Villa vs Fenerbahce Équipes probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonN. SemedoN. SemedoM. SkriniarM. SkriniarNathan AkéNathan AkéA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN'Golo KantéN'Golo KantéB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Onze de départ

Fenerbahce

Entraineur

  • U. Emery
  • I. Kartal

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery doit faire face à un secteur défensif et un milieu de terrain fragilisés par les blessures. Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka et Brian Madjo sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Zion Suzuki dans les buts, avec une défense composée de Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres et Victor Nilsson Lindelöf, et un milieu articulé autour de Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn et Boubacar Kamara, avec Emiliano Buendia et Nicolas Jackson en attaque.

Fenerbahçe se présente avec un groupe plus complet, bien qu'Ismail Kartal soit privé de Jayden Oosterwolde et Mert Muldur. Le onze probable des Canaris verrait Ederson dans les buts, une défense formée de Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké et Archie Brown, un milieu avec Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté et Bartug Elmaz, et un trio offensif composé de Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu et Mason Greenwood.

AVL

AVL - Forme

NFO
D1-2
COV
V1-3
TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
N2-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
FB

FB - Forme

ROM
N1-1
GAZ
N0-0
EYU
V8-0
TUT
V0-2
RIZ
V0-3
But marqué (encaissé)
14/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Aston Villa présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 2-2 contre Brentford en Premier League, après un succès 2-3 à Tottenham qui avait relancé leur saison en championnat. Sur ces cinq rencontres, Villa a inscrit dix buts et en a concédé dix.

Fenerbahçe affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur la même période, sans la moindre défaite. Après un nul 1-1 contre la Roma en Ligue des Champions en septembre, le club turc a enchaîné avec un 8-0 historique contre Eyupspor et une victoire 3-0 à Rizespor lors de leur dernier match de Super Lig. Les hommes de Kartal ont marqué quatorze buts et n'en ont concédé qu'un seul sur ces cinq sorties, affichant une solidité défensive remarquable.

Face à face

Aston VillaNulFenerbahce
1
0
0
Ligue Europa
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FDM
1Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué0/1

La seule confrontation répertoriée entre les deux clubs remonte au 22 janvier 2026, en Ligue Europa : Fenerbahçe recevait Aston Villa et s'inclinait 0-1 à domicile. Ce précédent récent est le seul point de référence disponible entre ces deux équipes.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, Aston Villa occupe la neuvième place de la phase de ligue, une position qui les maintient dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale. Fenerbahçe, en revanche, pointe à la vingtième place, une situation qui rend ce déplacement à Birmingham quasi obligatoire pour les Turcs s'ils veulent rester dans la course.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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