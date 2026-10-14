Aston Villa vs Fenerbahce : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Aston Villa vs Fenerbahce : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Fenerbahce débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

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Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Villa Park

La rencontre est diffusée en France sur Canal+ Sport et accessible via myCANAL. Les options de streaming et de chaînes TV sont indiquées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery doit faire face à un secteur défensif et un milieu de terrain fragilisés par les blessures. Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka et Brian Madjo sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Zion Suzuki dans les buts, avec une défense composée de Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres et Victor Nilsson Lindelöf, et un milieu articulé autour de Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn et Boubacar Kamara, avec Emiliano Buendia et Nicolas Jackson en attaque.

Fenerbahçe se présente avec un groupe plus complet, bien qu'Ismail Kartal soit privé de Jayden Oosterwolde et Mert Muldur. Le onze probable des Canaris verrait Ederson dans les buts, une défense formée de Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké et Archie Brown, un milieu avec Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté et Bartug Elmaz, et un trio offensif composé de Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu et Mason Greenwood.

Aston Villa présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 2-2 contre Brentford en Premier League, après un succès 2-3 à Tottenham qui avait relancé leur saison en championnat. Sur ces cinq rencontres, Villa a inscrit dix buts et en a concédé dix.

Fenerbahçe affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur la même période, sans la moindre défaite. Après un nul 1-1 contre la Roma en Ligue des Champions en septembre, le club turc a enchaîné avec un 8-0 historique contre Eyupspor et une victoire 3-0 à Rizespor lors de leur dernier match de Super Lig. Les hommes de Kartal ont marqué quatorze buts et n'en ont concédé qu'un seul sur ces cinq sorties, affichant une solidité défensive remarquable.

Face à face Nul 1 0 0 Ligue Europa Fenerbahce FB 0 Aston Villa AVL 1 FDM 1 Buts marqués 0 Matchs au-delà des 2.5 buts 0 / 1 Les deux équipes ont marqué 0 / 1

La seule confrontation répertoriée entre les deux clubs remonte au 22 janvier 2026, en Ligue Europa : Fenerbahçe recevait Aston Villa et s'inclinait 0-1 à domicile. Ce précédent récent est le seul point de référence disponible entre ces deux équipes.

En Ligue des Champions, Aston Villa occupe la neuvième place de la phase de ligue, une position qui les maintient dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale. Fenerbahçe, en revanche, pointe à la vingtième place, une situation qui rend ce déplacement à Birmingham quasi obligatoire pour les Turcs s'ils veulent rester dans la course.

Comment utiliser un VPN ?

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.