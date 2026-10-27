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Arsenal Women vs SL Benfica : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Arsenal Women vs SL Benfica
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Arsenal Women et SL Benfica aujourd'hui. GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Arsenal Women vs SL Benfica : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
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Le match d'aujourd'hui entre Arsenal Women et SL Benfica débutera à 28 oct. 2026, 21:00.

Sur quelle chaîne passe le match ?

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Le avant-match

Arsenal Women vs SL Benfica Équipes probables

Entraineur

  • R. Slegers
ARS

ARS - Forme

CHE
D1-0
PAR
N2-2
MCI
D4-2
BIC
N1-1
TOT
V1-2
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BEN

BEN - Forme

PAR
D2-0
BAR
D3-1
PSG
N1-1
JUV
V1-2
FCB
D0-3
But marqué (encaissé)
4/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Face à face

Arsenal WomenNulSL Benfica
1
0
0
Ligue des Champions
SL Benfica badge
SL Benfica
BEN
0
Arsenal Women badge
Arsenal Women
ARS
2
FDM
2Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué0/1
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
N
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
N
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
N
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
N
V
6
InterInterINT
211021+14
N
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
N
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
N
N
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
N
N
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
N
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
N
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
N
16
RomaRomaROM
201106-61
D
N
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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