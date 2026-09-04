Arsenal vs Chelsea : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et l'heure du coup d'envoi

Arsenal vs Chelsea : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Chelsea débutera à 6 sept. 2026, 17:30.

Où regarder le match?

Arsenal - Chelsea est diffusé en France sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN ?

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Les équipes

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta fait face à un double problème défensif : Jurrien Timber et William Saliba sont tous deux absents. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait David Raya dans les buts, avec une défense remaniée comprenant Cristhian Mosquera et Gabriel. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Xabi Alonso doit quant à lui se passer de Jordan Henderson, Marco Palestra et Moises Caicedo, tous blessés. Aucun joueur n'est suspendu. Le onze projeté voit Emiliano Martinez garder les buts, avec Cole Palmer et Pedro Neto attendus dans le secteur offensif.

Arsenal présente un bilan de cinq victoires sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Gunners ont notamment battu Aston Villa 1-0 en Premier League lors de leur dernier match, et écrasé Coventry 3-0 lors de la journée précédente. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Arsenal a inscrit dix buts tout en restant invaincus, un signe de régularité évident en ce début de saison.

Chelsea affiche pour sa part quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. La victoire 4-3 contre Brighton en Premier League est la plus récente, et les Blues ont également dominé Fulham 3-2 en déplacement. Chelsea a marqué quatorze buts sur cette série, preuve d'une efficacité offensive remarquable sous Xabi Alonso.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est tenue le 1er mars 2026 en Premier League à l'Emirates Stadium : Arsenal l'avait emporté 2-1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Arsenal domine avec trois victoires contre une pour Chelsea, et un match nul. Les Gunners ont également battu Chelsea à deux reprises en Carabao Cup lors de la saison écoulée, dont une victoire 3-2 à Stamford Bridge en janvier 2026.

Au classement de la Premier League, Arsenal occupe la deuxième place tandis que Chelsea est quatrième avant cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais c'est toujour mieux voir tous les details de l'action sur plus grand un écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.