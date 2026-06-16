Coupe du monde - Grp. J Kansas City Stadium

Les options pour regarder Argentine - Algérie en direct et en streaming sont listées ci-dessous.

Comment regarder Argentine contre Algérie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Argentine vs Algérie : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. J Kansas City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Argentine et Algérie débutera à 17 juin 2026, 03:00.





Du côté de l'Argentine, Lionel Scaloni devrait aligner un onze de départ comprenant Emiliano Martinez dans les buts, une défense à quatre avec Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina et Nicolas Otamendi, un milieu composé de Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, et un trio offensif formé de Thiago Almada, Lionel Messi et Lautaro Martinez. Aucune blessure ni suspension n'est à signaler dans le camp argentin. À noter que Marcos Senesi a rejoint le groupe en tant que remplaçant de dernière minute pour l'indisponible Leonardo Balerdi.

Pour l'Algérie, Vladimir Petkovic devrait s'appuyer sur Luca Zidane entre les poteaux, avec une défense composée d'Achref Abada, Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini et Aïssa Mandi. Le milieu de terrain devrait être animé par Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar et Nabil Bentaleb, tandis que Riyad Mahrez, Mohamed Amoura et Amine Gouiri formeront le secteur offensif. Aucun absent pour blessure ou suspension n'est recensé dans les rangs algériens à ce stade.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Argentine présente un bilan parfait lors de ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires en cinq rencontres. Les hommes de Scaloni ont conclu leur préparation par un large succès 3-0 face à l'Islande le 10 juin, après avoir battu le Honduras 2-0 trois jours plus tôt. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, l'Albiceleste a inscrit 12 buts et n'en a concédé qu'un seul, témoignant d'une solidité défensive et d'une efficacité offensive remarquables.

L'Algérie, de son côté, affiche quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. Les Fennecs ont frappé fort en préparation avec une victoire écrasante 7-0 contre le Guatemala en mars, avant de s'imposer 4-0 en Bolivie le 11 juin. Ils ont également battu les Pays-Bas 1-0 le 3 juin, une performance de choix avant le tournoi. Seule ombre au tableau : une défaite 2-0 face au Nigéria en Coupe d'Afrique des Nations en janvier, qui reste leur seul revers récent.

ARG Dernier match ALG 1 0 Nul 0 Argentine 4 - 3 Algérie 4 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1





Les deux sélections ne se sont affrontées qu'une seule fois dans les données disponibles. C'était le 5 juin 2007, dans le cadre d'un match amical, et l'Argentine s'était imposée 4-3 dans un duel prolifique. Ce précédent unique ne permet pas de dégager une tendance claire entre les deux nations.





Dans le Groupe J de la Coupe du monde 2026, l'Algérie occupe la première place, tandis que l'Argentine est classée deuxième.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.