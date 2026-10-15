Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 2
team-logoAnnecy FC
Parc des Sports, Annecy
team-logoNancy
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
GOAL-e
Avec le concours de

Annecy FC vs Nancy : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Annecy FC vs Nancy
Annecy FC
Nancy
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Annecy FC et Nancy en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Annecy FC vs Nancy : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 2 - Journée 9
Parc des Sports, Annecy

Le match d'aujourd'hui entre Annecy FC et Nancy débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

La diffusion en direct

La rencontre entre Annecy FC et Nancy est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre le match en live.

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS CONNECT

Cliquez ic

BeIN SPORTS MAX 5

BeIN SPORTS MAX 5

Cliquez ic

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Aperçu du match

Annecy FC vs Nancy Équipes probables

Entraineur

  • L. Guyot

Du côté d'Annecy FC, Laurent Guyot prépare son équipe pour ce match à domicile. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Oswald Tanchot, de son côté, n'a pas encore communiqué sur la composition probable de Nancy ni sur d'éventuelles absences. Les informations concernant l'effectif nancéien seront mises à jour dès leur disponibilité.

ANN

ANN - Forme

GRE
V1-2
EAG
D2-1
DIO
D1-2
SER
V2-1
DUN
V0-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
NAN

NAN - Forme

DUN
V2-0
FCN
D1-0
SDR
D1-2
ROD
V3-4
EAG
V1-0
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Annecy FC présente un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de Ligue 2, auxquels s'ajoute un succès en match amical. Lors de leur dernier déplacement à Dunkerque, les Annéciens l'ont emporté sur le score de 1-0. La défaite concédée à domicile face à Dijon (1-2) et le revers contre Guingamp (1-2) rappellent une certaine fragilité, mais la victoire à Grenoble (2-1) témoigne d'une capacité à s'imposer loin de leurs bases.

Nancy affiche quant à lui trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Lorrains ont battu Guingamp 1-0 lors de la journée précédente et ont signé un succès spectaculaire à Rodez (4-3). Leurs deux défaites, face à Reims (2-1) et à Nantes (1-0), sont venues interrompre des séries positives, mais Nancy a su rebondir à chaque fois.

Face à face

Annecy FCNulNancy
1
0
2
Ligue 2
Nancy badge
Nancy
NAN
1
Annecy FC badge
Annecy FC
ANN
5
FDM
Ligue 2
Annecy FC badge
Annecy FC
ANN
1
Nancy badge
Nancy
NAN
2
FDM
Coupe de France
Annecy FC badge
Annecy FC
ANN
0
Nancy badge
Nancy
NAN
1
FDM
6Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué2/3

Les deux clubs se sont déjà croisés cette saison, avec un résultat marquant : Nancy s'était imposé 5-1 à domicile face à Annecy en avril 2026, un écart qui illustre la capacité des Lorrains à dominer cette confrontation sur une soirée. Lors du match aller de la saison précédente, Nancy avait également pris le dessus à Annecy sur le score de 2-1. Sur les trois rencontres répertoriées entre les deux équipes, Nancy n'a jamais perdu, inscrivant huit buts et n'en concédant que deux.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
8611218+1319
V
N
D
V
V
2
Red StarRed StarRED
8521129+317
V
V
V
V
D
3
MontpellierMontpellierMPL
843185+315
V
N
V
D
N
4
ReimsReimsSDR
8350159+614
N
N
V
N
V
5
NancyNancyNAN
841397+213
V
V
D
D
V
6
Annecy FCAnnecy FCANN
8413109+113
V
D
D
V
N
7
DijonDijonDIO
83321412+212
V
V
V
N
D
8
PauPauPAU
832398+111
V
V
D
N
N
9
SochauxSochauxSOC
825156-111
N
N
V
N
N
10
MetzMetzMET
82421211+110
D
N
D
V
N
11
GuingampGuingampEAG
82241013-38
D
D
V
N
N
12
DunkerqueDunkerqueDUN
82241013-38
D
D
V
N
D
13
NantesNantesFCN
8224913-48
N
V
D
V
N
14
GrenobleGrenobleGRE
8224813-58
D
N
V
D
V
15
RodezRodezROD
82151418-47
D
D
D
D
N
16
BoulogneBoulogneBOU
806246-26
N
D
N
N
N
17
Clermont FootClermont FootCLE
806269-36
D
N
N
N
N
18
LavalLavalLAV
81251017-75
D
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Nancy occupe la cinquième place et Annecy FC la sixième. Les deux équipes évoluent donc dans le haut du classement, ce qui confère à ce duel une saveur particulière dans la course aux places qualificatives.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google