Annecy FC vs Nancy : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Annecy FC vs Nancy : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 9 16 oct. 2026 - 14:00 Parc des Sports, Annecy

Le match d'aujourd'hui entre Annecy FC et Nancy débutera à 16 oct. 2026, 20:00.

La diffusion en direct

La rencontre entre Annecy FC et Nancy est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre le match en live.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté d'Annecy FC, Laurent Guyot prépare son équipe pour ce match à domicile. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Oswald Tanchot, de son côté, n'a pas encore communiqué sur la composition probable de Nancy ni sur d'éventuelles absences. Les informations concernant l'effectif nancéien seront mises à jour dès leur disponibilité.

Annecy FC présente un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de Ligue 2, auxquels s'ajoute un succès en match amical. Lors de leur dernier déplacement à Dunkerque, les Annéciens l'ont emporté sur le score de 1-0. La défaite concédée à domicile face à Dijon (1-2) et le revers contre Guingamp (1-2) rappellent une certaine fragilité, mais la victoire à Grenoble (2-1) témoigne d'une capacité à s'imposer loin de leurs bases.

Nancy affiche quant à lui trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Lorrains ont battu Guingamp 1-0 lors de la journée précédente et ont signé un succès spectaculaire à Rodez (4-3). Leurs deux défaites, face à Reims (2-1) et à Nantes (1-0), sont venues interrompre des séries positives, mais Nancy a su rebondir à chaque fois.

Les deux clubs se sont déjà croisés cette saison, avec un résultat marquant : Nancy s'était imposé 5-1 à domicile face à Annecy en avril 2026, un écart qui illustre la capacité des Lorrains à dominer cette confrontation sur une soirée. Lors du match aller de la saison précédente, Nancy avait également pris le dessus à Annecy sur le score de 2-1. Sur les trois rencontres répertoriées entre les deux équipes, Nancy n'a jamais perdu, inscrivant huit buts et n'en concédant que deux.

En Ligue 2, Nancy occupe la cinquième place et Annecy FC la sixième. Les deux équipes évoluent donc dans le haut du classement, ce qui confère à ce duel une saveur particulière dans la course aux places qualificatives.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.