Où voir Annecy FC vs Montpellier en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Annecy FC vs Montpellier : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:00 Parc des Sports, Annecy

Le match d'aujourd'hui entre Annecy FC et Montpellier débutera à 31 oct. 2026, 14:00.

Où voir le match en direct ?

Le match entre Annecy FC et Montpellier est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Avant-match

Du côté d'Annecy FC, Laurent Guyot prépare son groupe pour cette réception. Les informations détaillées sur les blessés et les suspensions seront précisées au fur et à mesure de l'approche du match.

Pour Montpellier, Zoumana Camara dispose de son effectif pour ce déplacement en Haute-Savoie. Des mises à jour sur la composition probable et l'état du groupe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Annecy FC présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Annéciens restent sur une victoire convaincante face à Sochaux (3-1), leur résultat le plus récent en Ligue 2. Ils avaient auparavant battu Dunkerque (1-0) à l'extérieur, mais concédé des revers contre Nancy (2-1) et Dijon (2-1). Sur ces cinq matchs, l'équipe de Laurent Guyot a marqué six buts et en a encaissé huit.

Montpellier affiche pour sa part un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres. Les Héraultais restent sur un succès contre le Red Star (2-1) et avaient auparavant dominé Rodez (3-0) et Grenoble (2-0). Leur seul faux pas remonte au match nul concédé face à Reims (1-1). Avec dix buts marqués pour seulement deux encaissés sur cette période, Montpellier aborde ce déplacement en pleine confiance.

Le dernier face-à-face entre les deux clubs, disputé en Ligue 2 en avril 2026, s'était terminé sur un match nul vierge (0-0) au Parc des Sports d'Annecy. Avant cela, Montpellier avait pris le dessus à domicile en novembre 2025, s'imposant sur le score d'un but à zéro. Sur les deux rencontres répertoriées, Montpellier mène donc avec une victoire contre aucune pour Annecy, les deux équipes n'ayant pas encore trouvé le chemin des filets lors de leurs confrontations en Haute-Savoie.

En Ligue 2, Montpellier occupe la deuxième place du classement, tandis qu'Annecy FC pointe à la septième position. Les visiteurs font partie des équipes les mieux placées du championnat, ce qui donne à cette rencontre un relief particulier pour les deux camps.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.