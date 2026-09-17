Annecy FC vs Dijon : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 18 sept. 2026 - 14:00 Parc des Sports, Annecy

Le match d'aujourd'hui entre Annecy FC et Dijon débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

A quelle heure commence le jeu ?

Annecy FC - Dijon est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté d'Annecy FC, le coach Laurent Guyot n'a pas encore communiqué de composition probable. Aucune blessure ni suspension n'est recensée pour le moment dans les données disponibles. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Dijon, Baptiste Ridira n'a pas non plus dévoilé son onze de départ prévu. Aucune absence confirmée n'est signalée à ce stade. La composition dijonnaise sera précisée dès que les informations officielles seront disponibles.

Sur les cinq derniers matchs de Ligue 2, Annecy affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Les Haut-Savoyards ont perdu leur dernier match 2-1 contre Guingamp, après une victoire 1-2 à Grenoble. Ils ont inscrit sept buts et en ont concédé sept sur cette période, avec un nul 1-1 contre Metz et une lourde défaite 3-1 face à Reims.

Dijon présente également deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Bourguignons ont battu Laval 3-2 lors de leur dernier match, après un nul 1-1 contre Boulogne. Ils ont marqué huit buts et en ont encaissé huit sur cette séquence, avec notamment une défaite 2-3 contre Saint-Étienne.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 6 mai 2023 en Ligue 2, avec un match nul 1-1 au Parc des Sports d'Annecy. Avant cela, Dijon avait reçu Annecy le 30 août 2022, avec une victoire 2-0 pour les visiteurs. Sur les deux confrontations répertoriées, chaque équipe compte une victoire pour un total de quatre buts inscrits.

En Ligue 2, Annecy FC occupe la cinquième place, tandis que Dijon est treizième au classement.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.