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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 11 29 oct. 2026 - 15:45

Amiens vs Thionville Lusitanos est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match sont listées ci-dessous.

Comment regarder Amiens contre Thionville Lusitanos avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Amiens vs Thionville Lusitanos : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 29 oct. 2026 - 15:45

Le match d'aujourd'hui entre Amiens et Thionville Lusitanos débutera à 29 oct. 2026, 20:45.

Du côté d'Amiens, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou la composition probable. Ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Il en va de même pour Thionville Lusitanos : ni le groupe retenu, ni les absences éventuelles ne sont confirmés à ce stade. Les informations seront complétées dès que le staff communiquera.

Amiens présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Amiénois ont inscrit huit buts et n'en ont concédé que deux sur cette période, avec notamment un succès 2-0 contre Orléans et une victoire 3-0 contre Villefranche Beaujolais. Leur dernier match de Ligue 3 s'est soldé par un nul 1-1 contre Valenciennes, avant de l'emporter 0-1 en Coupe de France face à AS Steenvoorde.

Thionville Lusitanos affiche un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Les Lusitanos ont encaissé sept buts pour seulement cinq marqués, avec trois revers consécutifs en Ligue 3 contre Versailles (1-2), Le Puy (0-1) et La Roche VF (1-2). Leur seul succès récent est venu en Coupe de France contre Bogny (1-2), une victoire qui ne masque pas une série préoccupante en championnat.

Aucune donnée de confrontation directe entre Amiens et Thionville Lusitanos n'est disponible pour ce match. Il n'est donc pas possible de dresser un bilan historique entre les deux équipes sur la base des informations en notre possession.

Au classement de la Ligue 3, Amiens occupe la septième place, une position qui le place dans le ventre mou du championnat avec des ambitions de progression vers le haut du tableau. Thionville Lusitanos, douzième, se retrouve dans une situation plus inconfortable et a besoin de points pour s'éloigner de la zone de turbulences.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.