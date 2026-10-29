Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 3
team-logoAmiens
team-logoThionville Lusitanos
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e
Avec le concours de

Amiens vs Thionville Lusitanos: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Amiens vs Thionville Lusitanos
Amiens
Thionville Lusitanos
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre Amiens et Thionville Lusitanos, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

FranceDAZN

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue 3 - Journée 11
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Amiens vs Thionville Lusitanos est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match sont listées ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

Ligue 1+

Ligue 1+

Cliquez ic

Comment regarder Amiens contre Thionville Lusitanos avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Amiens vs Thionville Lusitanos : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 3 - Journée 11

Le match d'aujourd'hui entre Amiens et Thionville Lusitanos débutera à 29 oct. 2026, 20:45.

Du côté d'Amiens, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou la composition probable. Ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Il en va de même pour Thionville Lusitanos : ni le groupe retenu, ni les absences éventuelles ne sont confirmés à ce stade. Les informations seront complétées dès que le staff communiquera.

ASC

ASC - Forme

ORL
V2-0
QUE
N1-1
VFS
V3-0
VAL
N1-1
ASS
V0-1
But marqué (encaissé)
8/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
THI

THI - Forme

FLE
N1-1
LAR
D1-2
LEP
D1-0
VER
D1-2
BOG
V1-2
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Amiens présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Amiénois ont inscrit huit buts et n'en ont concédé que deux sur cette période, avec notamment un succès 2-0 contre Orléans et une victoire 3-0 contre Villefranche Beaujolais. Leur dernier match de Ligue 3 s'est soldé par un nul 1-1 contre Valenciennes, avant de l'emporter 0-1 en Coupe de France face à AS Steenvoorde.

Thionville Lusitanos affiche un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Les Lusitanos ont encaissé sept buts pour seulement cinq marqués, avec trois revers consécutifs en Ligue 3 contre Versailles (1-2), Le Puy (0-1) et La Roche VF (1-2). Leur seul succès récent est venu en Coupe de France contre Bogny (1-2), une victoire qui ne masque pas une série préoccupante en championnat.

Aucune donnée de confrontation directe entre Amiens et Thionville Lusitanos n'est disponible pour ce match. Il n'est donc pas possible de dresser un bilan historique entre les deux équipes sur la base des informations en notre possession.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
10622188+1020
D
V
D
V
V
3
VersaillesVersaillesVER
106131513+219
V
V
V
N
V
4
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
5
ConcarneauConcarneauCON
10451139+417
N
V
N
V
V
6
Le PuyLe PuyLEP
10514129+316
V
V
D
V
D
7
AmiensAmiensASC
10442134+916
N
V
N
V
N
8
CannesCannesCAN
10361126+615
D
V
N
N
N
9
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
104331612+415
V
V
D
N
V
10
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
104331010015
V
D
V
N
D
11
QuevillyQuevillyQUE
103431114-313
V
D
N
N
V
12
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
103341516-112
D
D
D
N
D
13
SC BastiaSC BastiaBBO
10334812-412
N
N
D
N
V
14
ValenciennesValenciennesVAL
102351015-59
N
D
V
D
D
15
OrleansOrleansORL
10235914-59
D
N
N
D
D
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
10217613-77
D
D
V
D
D
17
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
10217923-147
V
D
D
D
N
18
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
10127516-115
D
D
N
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, Amiens occupe la septième place, une position qui le place dans le ventre mou du championnat avec des ambitions de progression vers le haut du tableau. Thionville Lusitanos, douzième, se retrouve dans une situation plus inconfortable et a besoin de points pour s'éloigner de la zone de turbulences.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google