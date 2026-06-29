A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Boston Stadium

Ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Allemagne et le Paraguay est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options de diffusion en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Allemagne contre Paraguay avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Allemagne vs Paraguay : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Boston Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Allemagne et Paraguay débutera à 29 juin 2026, 22:30.

Du côté allemand, Julian Nagelsmann devra se passer de Nico Schlotterbeck, blessé et absent pour le reste du tournoi. Le onze probable alignerait Manuel Neuer dans les buts, une défense composée de Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et David Raum, un milieu avec Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha, et un quatuor offensif formé de Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs allemands.

Pour le Paraguay, Gustavo Alfaro devra composer sans Diego Gomez, suspendu. Le onze probable s'articulerait autour d'Orlando Gill dans les buts, d'une défense à quatre avec Gustavo Velazquez, Fabian Balbuena, Juan Caceres et Junior Alonso, d'un milieu composé de Mauricio, Andres Cubas, Miguel Almiron et Matias Galarza, et d'une attaque formée de Julio Enciso et Gabriel Avalos. Aucune blessure n'est signalée dans l'effectif paraguayen.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 15 N. Schlotterbeck Blessures et suspensions 8 D. Gomez

L'Allemagne présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est une défaite 2-1 contre l'Équateur le 25 juin, qui a mis fin à une série de trois victoires consécutives. Parmi ces succès, on note notamment un large 7-1 contre Curaçao et un 2-1 face à la Côte d'Ivoire en phase de groupes. En matchs amicaux, Die Mannschaft avait battu les États-Unis 2-1 et la Finlande 4-0. Sur ces cinq rencontres, l'Allemagne a inscrit 16 buts et en a concédé 5.

Le Paraguay affiche deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente est un 0-0 contre l'Australie le 26 juin, qui leur a permis de valider leur qualification pour les huitièmes. Avant cela, ils avaient battu la Turquie 1-0 et subi une lourde défaite 4-1 face aux États-Unis. En amicaux, ils avaient écrasé le Nicaragua 4-0 mais s'étaient inclinés 2-1 contre le Maroc. La Albirroja n'a encaissé aucun but lors de ses deux derniers matchs.

ALM Derniers matches PAR 1 1 Nul 0 Allemagne 3 - 3 Paraguay

Allemagne 1 - 0 Paraguay 4 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux nations se sont affrontées à deux reprises dans les données disponibles. La rencontre la plus récente remonte au 14 août 2013, un match amical qui s'était soldé par un match nul 3-3. Avant cela, l'Allemagne avait battu le Paraguay 1-0 lors de la phase de groupes de la Coupe du monde le 15 juin 2002. L'Allemagne détient la seule victoire dans ces deux confrontations, avec un match nul à se partager.

L'Allemagne a terminé première du groupe E, tandis que le Paraguay s'est qualifié depuis le groupe D en tant que troisième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.