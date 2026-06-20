Le match Allemagne - Côte d'Ivoire est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous la liste complète des options pour regarder le match en direct à la télévision ou en streaming.

Comment regarder Allemagne contre Côte d'Ivoire avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Allemagne vs Côte d'Ivoire : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Allemagne et Côte d'Ivoire débutera à 20 juin 2026, 22:00.





Du côté allemand, Julian Nagelsmann n'a communiqué aucune absence notable avant ce match. Aucune blessure ni suspension n'est recensée dans le groupe, et aucune composition probable n'a été dévoilée à ce stade. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Côte d'Ivoire, Emerse Faé est dans la même situation : aucun joueur n'est signalé blessé ou suspendu, et aucun onze de départ probable n'a été annoncé officiellement. Des précisions seront apportées dans les heures précédant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Allemagne arrive dans une forme remarquable, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matchs. La Mannschaft a inscrit 17 buts et n'en a concédé que 8 sur cette série. Le résultat le plus récent, une victoire 7-1 contre Curaçao en phase de groupes du Mondial, illustre la puissance offensive de l'équipe. Plus tôt dans la préparation, l'Allemagne avait également battu la Suisse 4-3 et la Finlande 4-0.

La Côte d'Ivoire affiche elle aussi un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Éléphants ont débuté la compétition par un succès 1-0 face à l'Équateur, avant lequel ils avaient dominé la France 2-1 en amical et la Corée du Sud 4-0. Leur seul revers récent remonte à janvier, une défaite 3-2 contre l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations.

ALM Dernier match CIV 0 1 Nul 0 Allemagne 2 - 2 Côte d'Ivoire 2 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1





Les archives entre les deux sélections sont peu fournies. Le seul affrontement recensé lors des cinq dernières rencontres remonte au 18 novembre 2009, un match amical soldé par un match nul 2-2. Ce duel à Toronto sera donc une occasion rare de se mesurer directement, avec un enjeu bien plus élevé que lors de cette unique confrontation passée.





Au classement du Groupe E, l'Allemagne occupe la première place et la Côte d'Ivoire la deuxième après la première journée.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.