A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. J Kansas City Stadium

En France, Algérie - Autriche est diffusé en direct sur beIN SPORTS 1 et accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Algérie contre Autriche avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Algérie vs Autriche : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. J Kansas City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Algérie et Autriche débutera à 28 juin 2026, 04:00.

L'Algérie est dirigée par Vladimir Petkovic. Aucune blessure ni suspension n'a été confirmée avant la rencontre. Le onze probable alignerait Luca Zidane dans les buts, une défense composée de Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aïssa Mandi et Rayan Ait Nouri, un milieu axial Nabil Bentaleb - Hicham Boudaoui, avec Fares Chaibi et Ibrahim Maza en soutien, et Riyad Mahrez associé à Amine Gouiri en attaque.

L'Autriche est entraînée par Ralf Rangnick. Aucune information sur des absences n'a été communiquée. Le onze probable verrait Alexander Schlager gardien, une défense à quatre Konrad Laimer, Stefan Posch, David Alaba et Kevin Danso, un double pivot Nicolas Seiwald - Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer et Xaver Schlager dans les couloirs, et Michael Gregoritsch en pointe. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Algérie affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 en remontant au score contre la Jordanie le 23 juin, conclue par le but décisif de Gouiri. Avant cela, les Fennecs avaient subi une défaite 3-0 face à l'Argentine lors de la première journée. En matchs amicaux de préparation, l'Algérie avait battu la Bolivie 4-0 et les Pays-Bas 1-0, et partagé les points avec l'Uruguay sur un 0-0 en mars. Sur ces cinq rencontres, les Algériens ont inscrit huit buts et en ont concédé quatre.

L'Autriche présente le même bilan de trois victoires, une défaite et un nul sur ses cinq dernières sorties. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 2-0 contre l'Argentine le 22 juin à Dallas. Avant cela, ils avaient battu la Jordanie 3-1 pour leur entrée en lice. En amicaux, l'Autriche avait dominé la Tunisie 1-0 et la Corée du Sud 1-0, et écrasé le Ghana 5-1 en mars. Au total sur ces cinq matchs, les Autrichiens ont marqué neuf buts et n'en ont concédé que trois.

Aucune donnée sur des confrontations directes récentes entre l'Algérie et l'Autriche n'est disponible. Ce match de troisième journée à Kansas City constitue le point de référence le plus récent entre les deux sélections.

Dans le Groupe J, l'Autriche occupe la deuxième place et l'Algérie la troisième avant cette journée décisive.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.