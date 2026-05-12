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Les options de chaîne TV et de live stream pour Al Nasr FC vs Al Hilal sont indiquées ci-dessous.

Pour les téléspectateurs en déplacement à l'étranger qui ne peuvent pas accéder à leur service de streaming habituel, un réseau privé virtuel (VPN) peut s'avérer utile. En vous connectant à un serveur situé dans un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et suivre la rencontre en direct, où que vous soyez.

Comment regarder Al Nasr FC contre Al Hilal avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Al Nasr FC vs Al Hilal : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Al Nasr FC et Al Hilal débutera à 12 mai 2026, 20:00.





Du côté d'Al Nasr FC, aucune information officielle n'a été communiquée concernant les blessés, les suspendus ou le onze probable. Des mises à jour seront ajoutées dès que le club publiera des informations avant le match.

Al Hilal est dans la même situation : aucune liste de blessés, aucune suspension confirmée et aucun onze probable n'ont été transmis pour cette rencontre. Des précisions seront apportées au fil des communiqués officiels à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Al Nasr FC a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour une défaite. Leur résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Al Shabab en Saudi Pro League le 7 mai, lors de laquelle Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 100 buts dans le championnat. Avant cela, ils avaient battu Al Ahli 2-0 en championnat et écrasé Al-Ahli 5-1 en AFC Champions League Two. Seule la défaite 3-1 à Al Qadsiah le 3 mai est venue ternir ce bilan, mettant fin à une série de victoires consécutives. Sur ces cinq rencontres, Al Nasr a inscrit 14 buts et en a concédé 8.

Al Hilal affiche un bilan encore plus solide avec quatre victoires et une seule défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente, une victoire 2-1 contre Al Kholood en King Cup le 8 mai, confirme leur forme actuelle. En championnat, ils ont également battu Al Khaleej 2-1 et Al Hazem 3-0. Leur seul faux pas est une défaite aux tirs au but face à Al-Sadd en AFC Champions League Elite le 13 avril, sur le score de 3-3 après prolongation. Al Hilal a inscrit 8 buts et n'en a concédé que 3 sur leurs quatre derniers matchs de Saudi Pro League.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 12 janvier 2026 en Saudi Pro League, avec une victoire 3-1 d'Al Hilal à domicile. Sur les cinq derniers face-à-face, Al Hilal compte deux victoires, Al Nasr deux victoires également, et un match nul. La rencontre du 4 avril 2025 avait vu Al Nasr s'imposer 3-1 à domicile d'Al Hilal, tandis qu'Al Hilal avait écrasé Al Nasr 4-1 lors de la Super Coupe d'août 2024.





En Saudi Pro League, Al Nasr FC occupe la première place du classement, devant Al Hilal qui pointe à la deuxième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.