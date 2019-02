Streaming Betis-Rennes - Regardez le match gratuitement

La rencontre d'Europa League Betis-Rennes est diffusée gratuitement sur RMC Story. Suivez le lien ci-dessous pour visionner le match en direct.

Le Stade Rennais n'est pas en position de force avant d'aborder son 16e de finale retour de Ligue Europa, ce jeudi, à Séville. Rejoints sur le fil au Roazhon Park la semaine dernière au terme d'un match fou (3-3), les Rennais doivent impérativement marquer en Espagne pour espérer faire chavirer son adversaire. Un match nul ne suffira pas, à condition de marquer au moins trois buts. Dans le cas contraire, il faudra s'imposer pour accéder aux huitièmes de finale.

Julien Stéphan l'entraineur de Rennes, s'est exprimé en conférence de presse avant la rencontre. Pour lui, le Stade rennais n'a pas le choix des armes pour réaliser cet exploit historique mais ô combien ardu :

"La problématique est très clair : remporter ce match ou faire un nul avec énormément de buts pour pouvoir se qualifier. On va se concentrer sur nous, sur notre capacité à faire une grosse performance, à avoir un niveau d'intensité très haut sur une grande partie du match, ce qui nous a un peu manqué à l'aller où on a trop subi en seconde période. On vient avec de l'ambition, avec aussi beaucoup d'humilité. On a des arguments à faire valoir."

Pour Quique Setien, coach du Betis, il s'agit carrément du "match le plus important de la saison" : "Ce sera un résultat avec sanction définitive, tu peux sortir de la compétition ou avancer dans celle-ci. C'est vrai qu'on a ramené un bon résultat du match aller, mais cette équipe de Rennes a le potentiel pour gagner ici".

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Story (en clair) et en streaming sur la plateforme RMC. Vous ne devez donc le rater sous aucun prétexte, afin, pourquoi pas, d'assister à un petit exploit fançais en Coupe d'Europe. Et ça, ça ne se refuse pas.