Streaming Arsenal-Valence - Regardez la demi-finale d'Europa League gratuitement

La rencontre d'Europa League Arsenal-Valence est diffusée gratuitement sur RMC Story. Suivez le lien ci-dessous pour visionner le match en direct.

Pour tenter de faire chuter les Gunners d'Unai Emery, triple lauréat de l'épreuve avec Séville, Valence, qui connaît bien le coach basque, comptera sur sa très bonne forme du moment, après un début de saison manqué.

Europa League - Demi-finales : streaming, chaînes TV, compos, enjeux... tout ce qu'il faut savoir

Les joueurs de Marcelino restent sur cinq succès lors de leurs six dernières sorties et n'ont guère tremblé pour éliminer leurs compatriotes de Villareal en quarts (3-1, 2-0). En face, ne peut pas en dire autant, lui qui reste sur trois revers de rang en , le dernier en date sur le pré de Leicester (0-3).

Autant dire qu'Arsenal n'est pas très bien placé dans la course à la prochaine Ligue des Champions . Les Gunners sont cinquièmes à deux points de en championnat. En face, il s'agit d'un vrai test pour Valence, qui n'a jamais affronté de grosse écurie dans le tournoi cette saison (Celtic, Krasnodar, ). À noter que Valence reste sur 2 défaites, sur le terrain de l'Atlético (3-2) et face à (0-1) à la maison. Au niveau de l'historique des confrontations, Valence n'a jamais gagné à Londres contre Arsenal (1 nul et 1 défaite).

Pour rappel, les vainqueurs des demi-finales se retrouveront en finale de la , qui se déroulera le 29 mai 2009. Ce rendez-vous aura lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Ne ratez pas le match, à suivre en direct et gratuitement via le lecteur en ligne de RMC Story :

L'article continue ci-dessous

La compo d'Arsenal : Cech, Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Xhaka, Guendouzi, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette.

La compo du : Neto; Garay, Diakhaby, Roncaglia, G. Paulista; Soler, Parejo, Gaya, Piccini; Rodrigo, Guedes.