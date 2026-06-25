Stratégie offensive : Donis réintègre les deux stars d’Al-Hilal dans le onze saoudien face au Cap-Vert

Le sélectionneur grec Georgios Donis a officialisé le onze de départ de l’Arabie saoudite pour le match décisif face au Cap-Vert dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

La sélection saoudienne affrontera le Cap-Vert samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le technicien hellène a opté pour un dispositif résolument offensif : une victoire est impérative pour que l’équipe d’Arabie saoudite accède aux seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le quotidien, le technicien alignera Sultan Mandash, la star d’Al-Hilal, en pointe de l’attaque, après l’avoir préservé sur le banc lors des deux premières journées face à l’Uruguay et l’Espagne.

Même choix pour l’autre élément phare du club, Mohammed Kanoo, qui retrouvera le milieu de terrain après avoir été épargné face à l’Espagne.

Un succès est impératif pour les deux nations, qui évitent ainsi de dépendre du classement des meilleurs troisièmes.

L’équipe saoudienne, actuellement quatrième et dernière du groupe H avec un seul point, est à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne caracole en tête avec 4 points.