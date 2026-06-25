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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

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Stratégie offensive : Donis réintègre les deux stars d’Al-Hilal dans le onze saoudien face au Cap-Vert

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
Al Hilal
G. Donis
M. Kanno
S. Mandash
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

L’entraîneur grec vise à conduire les « Verts » jusqu’aux 32es de finale.

Le sélectionneur grec Georgios Donis a officialisé le onze de départ de l’Arabie saoudite pour le match décisif face au Cap-Vert dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

La sélection saoudienne affrontera le Cap-Vert samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le technicien hellène a opté pour un dispositif résolument offensif : une victoire est impérative pour que l’équipe d’Arabie saoudite accède aux seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le quotidien, le technicien alignera Sultan Mandash, la star d’Al-Hilal, en pointe de l’attaque, après l’avoir préservé sur le banc lors des deux premières journées face à l’Uruguay et l’Espagne.

Même choix pour l’autre élément phare du club, Mohammed Kanoo, qui retrouvera le milieu de terrain après avoir été épargné face à l’Espagne.

Coupe du monde
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Un succès est impératif pour les deux nations, qui évitent ainsi de dépendre du classement des meilleurs troisièmes.

L’équipe saoudienne, actuellement quatrième et dernière du groupe H avec un seul point, est à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne caracole en tête avec 4 points.

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