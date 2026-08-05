Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a fait un geste étrange quelques heures après l'apparition d'informations sur la présentation par son club d'une offre améliorée pour prolonger son contrat, qui expire à l'issue de la saison prochaine.

Le flou continue d'entourer l'avenir de la star brésilienne, qui possède une année de contrat avec le Real Madrid, alors qu'Arsenal manifeste un vif intérêt pour le recruter cet été.

Pendant de longs mois, le joueur et le Real Madrid ne sont pas parvenus à un accord sur la prolongation du contrat, atteignant un tournant important où Vinicius se retrouve face à deux options : prolonger ou partir cet été afin de ne pas perdre le joueur gratuitement à l'issue de la saison prochaine.

Ce mercredi, l'agent de Vinicius, Michael Yormark, est arrivé à Madrid pour négocier avec le Real Madrid la prolongation du contrat, et des informations ont fait état de la présentation par le club d'une offre améliorée.

Quelques heures plus tard, Vinicius a supprimé toutes ses photos de son compte Instagram, où le joueur compte environ 64 millions d'abonnés.

La raison de la suppression de toutes les photos du joueur retraçant son parcours sur les terrains, notamment avec le Real Madrid et la sélection du Brésil, n'a pas été précisée, mais ce geste a suscité de nombreuses interrogations autour de cette démarche étrange.

Le conseil d'administration et le joueur doivent se réunir dans les prochains jours pour tenter de parvenir à un accord concernant la poursuite de son aventure au Real Madrid.

Les exigences de Vinicius concernant son salaire et ses droits à l'image prolongent les négociations au-delà de ce que souhaite le club.

Dans le même temps, Arsenal rêve déjà de le recruter, au point que les joueurs eux-mêmes ont demandé à leur club les dernières nouvelles sur l'état du dossier.

Au milieu de ces négociations intenses, Vinicius a décidé de tout supprimer de son compte, y compris sa photo de profil, ses publications et ses meilleurs moments.

Ce geste inattendu inquiète les supporters du Real Madrid, qui espèrent qu'il fait partie d'une stratégie marketing destinée à annoncer la prolongation de contrat tant attendue.