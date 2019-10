Strasbourg - Thierry Laurey craint le réveil de l'OM

En conférence de presse, Thierry Laurey a évoqué les difficultés rencontrées par l'OM, tout en craignant un réveil des Phocéens dimanche soir (21h).

Vainqueur de la et auteur d'une saison convaincante lors du dernier exercice, le Racing Club de est à la peine ces dernières semaines. Pointant à une décevante 17ème place au classement, le RCSA pourrait même prendre place dans la zone de relégation au terme de cette 10ème journée de . Et pour cause, les Alsaciens se déplacent dimanche soir (21h) sur la pelouse de l' . Pas idéal pour se relancer.

Heureusement pour les partenaires de Ludovic Ajorque, l'OM n'est pas au mieux non plus ces dernières semaines, et semble marquer le pas après un début de saison particulièrement séduisant. Présent en conférence de presse ce samedi, Thierry Laurey s'en méfie tout de même.

​"À Marseille, il faudra faire plus que ce que l’on a fait jusqu’à présent"

"Il y a suffisamment de qualité dans l’effectif de l’OM pour surmonter leurs éventuelles difficultés. Ils ont largement les joueurs pour terminer dans les 5 premiers. Quand la machine se remettra en route, ils vont remonter facilement", a analysé l'entraîneur de Strasbourg.

"On est dans un période où les garçons n’ont pas l’efficacité que l’on souhaiterait. Que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif (...) On n’a pas le rendement voulu à l’extérieur. À Marseille, il faudra faire plus que ce que l’on a fait jusqu’à présent. On a envie de nous rattraper. On a bon espoir de retrouver les sensations que l’on a pu avoir la saison dernière en déplacement", a ensuite ajouté le technicien, déterminé.