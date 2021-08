Strasbourg se relance, Angers prend les commandes… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 4e journée du championnat se sont déroulées ce dimanche à 15h. Angers et Strasbourg ont fait les bonnes opérations.

Après le succès de l’ASM contre Troyes (2-1), quatre rencontres de Ligue 1 se sont tenues ce dimanche. Elles ont été riches en buts et en spectacle et ont été marquées surtout par le réveil strasbourgeois et le nouveau succès d’Angers.

🏁🌷 Un Multiplex fleuri de 14 buts cette après-midi !



Matchs à spectacle mais sans vainqueur à @RCLens et @ClermontFoot. @AngersSCO confirme face au voisin rennais et @RCSA s'offre un score fleuve à la Meinau pic.twitter.com/PMcrLqIoDG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 29, 2021

Le SCO se hisse en tête

Avec un seul point pris lors de ses trois premières sorties, le Racing de Julien Stéphan se devait de rebondir lors de la réception de Brest, un concurrent pour le maintien. La mission a été accomplie (3-1). Poussés par le public de la Meinau, les Alsaciens ont réalisé une belle entame, matérialisée par deux buts inscrits avant la mi-temps. Prcic et Duverne, contre son camp, leur ont permis de mener. Cardona avait relancé les Finistériens, mais il n’y a pas eu de confirmation sur la durée pour les visiteurs. Les locaux se sont accrochés jusqu’à réussir à se mettre à l’abri en fin de rencontre grâce à Adrien Thomasson.

Outre Strasbourg, le SCO d’Angers a aussi fait le plein de points. L’équipe surprise de ce début de saison a réussi le pari de se défaire de son voisin rennais (2-0) et la victoire acquise lui permet de s’installer provisoirement en tête du classement. Sa tâche a été cela dit facilitée par l’expulsion de Loïc Badé en fin de première période. Avec un homme en plus sur le terrain, la bande à Baticle n’a pas eu de difficultés pour prendre l’ascendant. Et sa bonne copie a été validée par des réalisations de Sofiane Boufal (57e) et du jeune Mohamed Ali Cho (88e). Entre les deux buts, SRFC a poussé pour égaliser avec l’énergie du désespoir, mais sans résultat.

Clermont continue de surprendre

Les deux autres rencontres se sont achevées sur des scores de parité. Clermont a partagé les honneurs avec Metz (2-2). Le promu a su se remettre d’une demi-heure catastrophique avec deux buts encaissés. Bayo a remis l’équipe de Gastien sur les bons rails en scorant un but et en offrant une passe décisive à Rashani. A la faveur de cette petite remontada, Clermont reste toujours invaincu dans ce championnat.

Lens a aussi cravaché pour cueillir un point à domicile. Alors qu’ils avaient ouvert la marque par le biais de Clauss, les Sang et Or ont laissé Lorient se relancer complètement en l’espace de 8 minutes avec deux réalisations réussies. Lauriente et Monconduit ont cru donner la victoire aux Merlus, mais Seko Fofana est sorti de sa boite en deuxième mi-temps pour égaliser en faveur de Lens. Au final, le score nul était équitable et logique à l’issue de cette partie.